Orquestra Sinfônica da Bahia pede socorro

Fantasiar-se requer coragem. Provavelmente, a mesma necessária para encarar os problemas da vida real. É com esse sentimento que, vestidos de personagens de filmes e séries, os músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) sobem ao palco do Teatro Castro Alves, hoje e amanhã, para o Cine Concerto.

Depois de nove apresentações esgotadas na primeira temporada, em 2013, a popularidade do espetáculo que traz no repertório sucessos do cinema mundial se confirmou, com todos os ingressos vendidos em menos de dois dias.

No entanto, desta vez, o concerto criativo idealizado pelo maestro e diretor artístico Carlos Prazeres ganha um significado a mais: chamar a atenção do público para as dificuldades que a orquestra enfrenta. Para isto, será lido um manifesto após a apresentação.

"Com criatividade, a Osba aumentou em 80% a plateia dos concertos. Por um lado, isso deixa os músicos muito felizes e apaixonados pela profissão, de outro ficamos tristes por termos nos tornado uma orquestra menor do que em outras épocas", revela Prazeres, no posto desde 2011.

Com 43 músicos concursados em seu corpo orquestral fixo e mais 12 do Reda (regime temporário que prevê contratos de dois anos, renováveis por mais dois), a Osba está longe do número mínimo de uma sinfônica (80) e do ideal (cerca de 100).

Uma das principais referências em sonorização do Brasil, João Américo viu o surgimento da Osba em 1982 e, ao longo do tempo, acompanhou a não reposição de músicos da orquestra. "O maestro Prazeres a duras penas tem conseguido colocar a orquestra para tocar arregimentando músicos pela cidade. A Osba chegou numa situação insustentável e pode se acabar a qualquer momento", afirma o técnico.

Além do Cine Concerto, o repasse de aproximadamente R$ 200 mil do governo do estado para apresentações vai permitir que a Osba contrate músicos substitutos para outros dois concertos, o de abertura (em março) e o de Natal.

Este cenário impede os ensaios de repertórios de grandes compositores eruditos que exigem a formação sinfônica completa e tem limitado a atuação da orquestra às cameratas e pequenas apresentações em espaços alternativos, como museus e igrejas.

"A Osba hoje é um doente terminal, está a ponto de não conseguir mais se apresentar", revela Prazeres.

A solução para a crise que vinha se arrastando foi estudada nos quatro anos de Albino Rubim na Secretaria de Cultura (de 2011 a 2014), por meio de discussões com músicos do corpo e dois seminários que reuniram oito representantes de orquestras de todo o País.

Foi escolhido o modelo de publicização, no qual a Osba permanece vinculada ao estado, mas é administrada por uma Organização Social (OS), entidade privada e sem fins lucrativos.

"Este tipo de administração daria à orquestra um nível de excelência e flexibilização muito maior, podendo contratar músicos mais facilmente e convidar estrangeiros", conta o clarinetista Pedro Robatto, na Osba há 26 anos.

Em outubro de 2014, a Secult e a Fundação Cultural chegaram a publicar uma portaria declarando a intenção de publicizar as atividades e serviços da Osba e convocando instituições a manifestarem interesse em participar do processo que escolheria a OS responsável pela gestão da orquestra.

No entanto, os cortes no orçamento da nova gestão estagnaram o processo, que ficou parado na Casa Civil e não permitiu a publicação do edital para contratação de uma OS.

A liberação de R$ 8 milhões por ano para viabilizar a publicização não aconteceu em 2015 e segue como promessa para o próximo ano.

Prioridade

A verba é necessária para a gestão e manutenção da Osba, contratação de músicos, técnicos, realização de concertos e demais apresentações.

"A orquestra está num momento de desfalque, não dá para tocar um concerto mais punjante. O orçamento abre em março e a gente volta a sentar para dar encaminhamento a essa questão. Minha promessa é que aconteça no primeiro semestre", afirmou o secretário Jorge Portugal, depois de se reunir com a orquestra quarta-feira.

No encontro, regente e músicos pediram que a Osba seja uma prioridade do governo do estado. "Não estamos pedindo uma melhora, uma força, estamos pedindo para ela existir. Com a publicização, nós recebemos uma gestão ágil e efetiva e ao mesmo tempo podemos captar recursos, sem nunca perder o apoio do governo, que é lei. Foi ele quem criou essa orquestra e não pode deixar de apoiar", diz o maestro.

Para Fernando Marinho, membro do conselho artístico da Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA), OS que tem interesse em se candidatar à gestão da Osba, a grande facilidade da publicização é a desburocratização.

"Existe um orçamento, que é responsabilidade do estado, mas há também a disposição de buscar outros órgãos públicos, editais diversos, empresas que podem financiar através de leis de incentivo ou recursos próprios, dar contrapartida em termos de serviços, produtos, equipamentos ou instrumentos. Apesar disso, fazer captação para uma estrutura de orquestra é muito difícil", opina Marinho.

O caso de publicização mais conhecido no Brasil é o da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), que passou pelo processo em 2005. Na Bahia, a primeira experiência aconteceu com os Núcleos de Orquestras Juvenis e Infantis do Estado da Bahia (Neojiba), em 2009.

