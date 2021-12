Orquestra Afrosinfônica faz 7 anos com concertos e produção do novo álbum

Aniversário de sete anos, elaboração da nova obra, Orin, com composições em parceria com Mateus Aleluia, e concertos com homenagem ao maestro Moacir Santos. São intensas as atividades da Orquestra Afrosinfônica programadas para este final de ano e para o primeiro semestre de 2017.

“Neste mês da Consciência Negra, vamos iniciar as comemorações. E seguimos com a temporada de concertos. Nela, faremos homenagem ao maior representante da música orquestral negra, que é Moacir Santos. E, aos poucos, vamos incluindo as músicas do próximo disco, Orin, que será lançado no segundo semestre do ano que vem”, conta o maestro Ubiratan Marques.

Nesta quarta-feira, 23, às 20 horas, a Orquestra se apresenta no Espaço Cultural da Barroquinha, iniciando os trabalhos. “Vamos celebrar todo esse tempo, de muita personalidade e arte”. O concerto será baseado no álbum Branco, lançado no começo de 2015, que tem músicas do maestro Ubiratan Marques, algumas delas em parceria com Mateus Aleluia.

Nesses anos, muitas parcerias com artistas da música popular brasileira foram construídas: Chico César, Mateus Aleluia, Toninho Horta, Lazzo Matumbi e Maria Bethânia. Isso por conta do diálogo permanente que o projeto faz entre as diferentes vertentes sonoras.

“Também são artistas ligados à cultura negra e que têm muito a ver com a Orquestra. Não só nesse sentido, mas também em relação à canção. Valorizamos as vozes e a canção orquestral. Como diz José Miguel Wisnik, a canção não está perdida”, cita Ubiratan.

Ele completa: “O concerto com a nossa diva Maria Bethânia foi um orgulho enorme. Ela é a maior intérprete viva da música brasileira”.

No CD novo, Orin, a maior parte das composições resulta da parceria entre o maestro Ubiratan Marques e o compositor Mateus Aleluia – mestre do grupo Tincoãs.

“A nossa parceria começou quando voltei de São Paulo. Ele me chamou para produzir o disco Cinco Sentidos. Fizemos juntos e de lá para cá nos tornamos muito amigos. No próximo trabalho da Orquestra Afrosinfônica 80% das peças são nossas. Ele faz a letra e eu a música”, diz.

A temporada de concertos na Barroquinha continua em dezembro, no dia 14, e no início do ano que vem. “Vamos com a formação completa da Orquestra Afrosinfônica”.

