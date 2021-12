Orkestra Rumpilezz e Léo Gandelman abrem projeto `Segunda é do Músico´

>> Confira outras atrações no Roteiro de Música

>> Gostou de algum show? Clique aqui e comente



A Orkestra Rumpilezz é o primeiro grupo a se apresentar no projeto "Segunda é do Músico", que será realizado de agosto a dezembro e contará com uma atração local e outra nacional todas as segundas-feiras. O evento começa no próximo dia 23 no Galpão Cheio de Assunto, na Rua Djalma Dutra, Sete Portas, e contará com a participação especial do saxofonista e compositor Léo Gandelman.

adblock ativo