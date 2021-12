Operários que construíram Concha são convidados de show

Cerca de 400 operários que trabalharam durante as obras da primeira etapa do Projeto Novo TCA, que reformou a Concha Acústica são os convidados do "Festival Eu Sou Concha" que acontece entre os dias 13 e 15 de maio.

Os trabalhadores são os convidados no primeiro dia do Festival, que terá atrações como as cantoras Maria Bethânia e Margareth Menezes, recordista de apresentações no espaço. Eles vão poder desfrutar de tudo o que ajudaram a construir.

Novidades

Arquibancadas coloridas, camarotes modulados, área para saída de emergência, edifício garagem com mais de 300 vagas de estacionamento são algumas das novidades. A Passarela Técnica, de 62 metros, construída em cima do palco, amplia a versatilidade da concha.

Festival

Com direção artística de Elísio Lopes Jr., o festival reúne grandes nomes da música brasileira e contempla diversas linguagens artísticas em três dias de celebração. No dia 13 de maio (sexta-feira), o público confere o espetáculo cênico-musical 'Kindembu', que traz a linguagem e a relevância do Afoxé Filhos de Gandhy, Cortejo Afro, Ilê Aiyê, Malê Debalê e Muzenza.

O espetáculo, em que eles fazem um diálogo criativo com músicos da nova geração, tem ainda a participação do Olodum. Completam a programação do primeiro dia do festival, o show de Maria Bethânia num encontro com Margareth Menezes, recordista de apresentações na Concha.

No dia 14 de maio (sábado), Carlinhos Brown convida Lazzo Matumbi e, em seguida, o grupo BaianaSystem propõe um diálogo musical com o cantor Ney Matogrosso. O dia 15 de maio (domingo) reserva um encontro histórico - os Novos Baianos, que voltam a se reunir para um show com base no repertório do emblemático disco 'Acabou Chorare' e para prestar homenagem ao cantor e compositor baiano João Gilberto.

Nos três dias do festival, as apresentações musicais serão entremeadas por intervenções cênicas que devem envolver a área da Concha Acústica, como um todo, misturando performances de dança, efeitos cênicos, música e audiovisual.

