Ópera Pagliacci é apresentada no TCA

A ópera Pagliacci, a tragédia épica do italiano Ruggero Leoncavallo, vai ser encenada no palco Teatro Castro Alves de sexta, 29/11, a domingo, 1º/12, às 20h.

A trama acontece na cidade de Montalto, província da Calábria, na Itália, em pleno século XIX. Durante os festejos da Assunção da Virgem, Canio (o chefe da companhia), Nedda (esposa de Canio), Beppe e Tonio chegam para mais uma noite de espetáculo na praça. Nos bastidores, o palhaço flagra Nedda em atos de amor e paixão com Sylvio, o jovem aldeão. Possuído por uma crise de ciúme e ódio, o traído mata os dois em cena.

O elenco de Pagliacci é formado pelo tenor lírico spinto brasileiro Richard Bauer, que vai interpretar Canio. Na pele da Colombina Nedda, a paulista Silviane Bellato. O personagem Tonio será interpretado pelo barítono Sebastião Teixeira. Sylvio será interpretado pelo barítono Marlon Maia.

Sob a regência do maestro José Maurício Brandão e direção de Francisco Mayrink, direção de cena de Elisa Mendes e produção de Virgínia Da Rin, a ópera Pagliacci reúne no a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) e músicos convidados, o coro da Associação Lírica da Bahia (ALBA) e mais 12 artistas do Circo Picolino.

