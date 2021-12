Opções de lazer para este fim de semana em Salvador

Passado o Carnaval, fevereiro chega ao fim neste final de semana com diversas opções de lazer na capital baiana, que passam longe das atrações da folia momesca. Na área musical é que se encontra a maior variedade delas. O principal destaque vai para o Espicha Verão, projeto que tem sua abertura neste sábado, 27, a partir das 12h, na praia do Porto da Barra, com entrada franca.

Entre os shows, estão programadas apresentações de prestigiados artistas da MPB como Paulinho Boca de Cantor, o grupo Caymmi em 3 Tempos (com as cantoras Marilda Santana, Neto Costa, Simone Mota), Jussara Silvera e Luiz Brasil. A partir do meio dia, os shows acontecem em um palco montado na areia. Após às 18h, as apresentações ocorrem em um palco flutuante, que fica a 50 metros da praia do Porto.

Outro show gratuito é da cantora baiana Marcela Bellas que, após um período em São Paulo, apresenta em Salvador o show do disco "Será que Caetano Vai Gostar?", nesta sexta, 26, na Praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho, a partir das 21h.

Também na sexta, a cantora Mariana Magnavita, atualmente radicada na Inglaterra, apresenta o show do seu disco "White", álbum no qual flerta com o folk e canta em inglês. Mariana toca às 21h, no Ciranda Café Cultura & Artes, no Rio Vermelho, a partir das 21h (R$ 10), ao lado dos conhecidos músicos locais Jorge Solovera (violão), Fernanda Monteiro (violoncelo) e Laura Jordão (viola).

Para a turma do rock, uma boa opção é conferir o show da nova formação do grupo Camisa de Vênus no sábado, 27, no Groove Bar, na Barra, a partir das 23h (R$ 30). A banda baiana, que ganhou fama com Marcelo Nova nos vocais, agora tem como vocalista Eduardo Scott, ex-integrante da banda rocker local Gonorréia.

Para quem quiser tirar o fim de semana para ir ao teatro, uma opção é conferir a prestigiada peça "O Sapato do Meu Tio", que está em cartaz, somente neste fim de semana (sexta a domingo), no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 20h (R$ 30 e R$15).

Entre as sete estreias de cinema da semana em Salvador, os dois destaques são os filmes "Toy Story" (versão 3D) e "Onde Vivem Os Monstros".



A priori, ambos são voltados para o público infantil, mas podem ser diversão para toda a família. "Toy Story" volta aos cinemas quinze anos depois do seu lançamento, agora com cópia em 3D. Na próxima semana, será a vez de "Toy Story 2". Ambos ficarão apenas uma semana em cartaz, como preparativo para estreia, este ano, da terceira sequência da animação da Pixar.

Já "Onde Vivem Os Monstros", que chega com atraso aos cinemas de Salvador (já havia sido lançado em outras cidades brasileiras), é o novo filme de Spike Jonze, diretor de "Adaptação". O filme traz para a telona o famoso livro infantil homônimo escrito por Maurice Sendak.

Nas exposições, quem ainda não conferiu pode aproveitar o fim de semana para ir ao Palacete das Artes, na Graça, e ver a exposição "Auguste Rodin: Homem e Gênio", com 62 trabalhos do artista francês. A entrada é franca.

Quem é apreciador de espetáculos de dança tem como opção assistir a estreia, neste sábado (27) e domingo (28), de "5.sobre.o.mesmo", no Teatro Vila Velha (Passeio Público), às 20h (R$ 8 e R$ 4). O espetáculo apresenta cinco versões para um fragmento da prosa da norte-americana Gertrude Stein.

