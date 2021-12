Opções de lazer para este fim de semana em Salvador

Para o primeiro final de semana de março, Salvador tem várias opções de lazer. Na área musical, uma das mais aguardadas é a apresentação do cantor baiano Luiz Caldas, no domingo (7), no palco do Teatro Castro Alves, às 11 horas, pelo módico valor de R$ 1 (inteira) e R$0,50 (meia).

Mais conhecido do grande público como percursor da Axé Music, Luiz mostrará no palco do TCA o show "Toda Música de Luiz Caldas", onde apresentará diversas vertentes de sua obra, que passeia entre o erudito, o rock, o forró, o samba e, claro, a axé.

Ainda no Teatro Castro Alves, outra boa e barata pedida musical é a abertura da temporada do projeto Neojibá, nesta sexta (5), às 20h, com a apresentação da Orquestra Juvenil 2 de Julho, por R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia).O concerto terá regência do maestro e pianista Ricardo Castro, que também será o solista da noite. No repertório, Sensemayá, de Silvestre Revueltas, Rhapsody in Blue, de George Gershwin e Sinfonia n° 5, de Ludwig van Beethoven.

Para quem quer curtir um bom show, e a grana anda curta, uma opção gratuita é a segunda semana do projeto Espicha Verão, neste sábado (6), na Praia do Porto da Barra, a partir das 12h. Nesta edição, em homenagem ao dia internacional da mulher, o projeto reúne as cantoras Marcia Short, Patrícia Costa, Aloísio Menezes, Noeme Bastos, Clécia Queiroz, Cláudia Cunha, entre outras atrações.

Já no domingo (7), os fãs da banda baiana de pop/rock O Círculo podem conferir o show do grupo na Boate Boomerangue, no Rio Vermelho, a partir das 17 horas (R$ 9,99). Com um novo vocalista, Marcos Vinicius, conhecido como Roy, a banda toca junto ao grupos Pirigulino Babilaque e Banda Aliança.

Também gratuito, o espetáculo "Palharia, Palhaço, Palhaçaria" mostra várias formas de improviso, com situações que vão sendo construídas por jogos que envolvem os atores e a plateia numa grande brincadeira. A apresentação acontece no Teatro Sesc-Senac (Largo do Pelourinho), no sábado, às 16h.

No filme, um militar vira prisioneiro e é dado como morto. Seu irmão acaba assumindo seu papel na sua família, inclusive se envolvendo com sua cunhada. Até que, inesperadamente, o militar é encontrado e retorna traumatizado para casa.



Uma opção mais familiar é a animação "Toy Story 2", que chega aos cinemas brasileiros em sua versão 3D, ficando apenas uma semana em cartaz.

