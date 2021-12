One Direction leva três prêmios no VMA 2012

O prêmio de Melhor Vídeo na 29ª edição dos Video Music Awards (VMA) do canal "MTV" foi para a cantora Rihanna mas a banda juvenil britânica One Direction foi o grande destaque da cerimônia com três prêmios.

A artista de Barbados ganhou o principal prêmio da noite pelo clipe da música "We Found Love". Rihanna foi a encarregada de abrir a festa com uma apresentação na qual interpretou essa canção e "Cockiness (Love It)", com a ajuda de Calvin Harris.

Já a One Direction, formada por Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles e Zayn Malik, se tornou o primeiro grupo britânico a estrear com seu primeiro disco no posto número um da lista de vendas americana da Billboard.

Chris Brown ficou com o prêmio de Melhor Vídeo de Artista Masculino, com "Turn Up The Music", enquanto Nicki Minaj faturou a categoria feminina com "Starships".

O prêmio de Melhor Vídeo de Rock foi para "Paradise", do Coldplay, enquanto o de Hip-Hop ficou com Drake e Lil Wayne ("HYFR") e de Dance com Calvin Harris ("Feel So Close").

A cerimônia, que aconteceu no Staples Center de Los Angeles e durou duas horas, contou com as apresentações musicais de One Direction, Green Day, Frank Ocean, Pink, Alicia Keys, Taylor Swift e Nicki Minaj.

Um dos momentos mais aguardados foi a exibição do último trailer do filme "A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2". O ator Taylor Lautner, que já havia sido mostrado na plateia, subiu ao palco acompanhado de algumas pessoas e entre elas estava Robert Pattinson.

O astro não era esperado na cerimônia por causa de todo o escândalo de sua separação de Kristen Stewart.

Confira lista dos principais vencedores:

Vídeo do Ano: "We Found Love", Rihanna

Revelação: "What Makes You Beautiful", One Direction

Melhor Videoclipe Pop: "What Makes You Beautiful", One Direction

Melhor Videoclipe Masculino: "Turn Up the Music", Chris Brown

Melhor Videoclipe de Dance Music: "Feel So Close", Calvin Harris

Melhor Videoclipe de Rock: "Paradise", Coldplay

Melhor Videoclipe com Mensagem:"Skyscraper", Demi Lovato

Melhor Videoclipe Feminino: "Starships", Nicki Minaj

Vídeo Compartilhado: "What Makes You Beautiful", One Direction

Melhor Videoclipe de Hip-Hop: "HYFR", Drake Feat. Lil Wayne

