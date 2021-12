Onda colorida do Restart invade a praia de Armação

Foi sob gritos ensurdecedores dos fãs soteropolitanos que Pe Lanza, Pedro Lucas, Koba e Thomas, da banda teen Restart, se apresentaram no palco do projeto Verão Coca-Cola Salvador 2011, neste domingo, 9, à tarde, na praia de Armação.

O fenômeno colorido tocou para uma arena lotada de adolescentes que cantavam todas as músicas do início ao fim, disputando com o som que vinha do palco.

Ansiedade - “Eu ia viajar para a Ilha (de Itaparica) com minha família e deixei de ir para estar aqui. Eles são tudo”, dispara Cauãne dos Santos, de 11 anos. Ela chegou cedo acompanhada da tia e também fã do grupo, Elinete Vieira, 22.

O fanatismo pelos coloridos era tanto que abalou até a saúde de algumas groupies. “Fiquei doente, com febre e vomitando. Minha mãe me levou para o hospital e descobriu que era tudo ansiedade por causa do show do Restart”, relata Ananda Milena Martins, que foi ao show acompanhada da amiga Giulia Azevedo, ambas com 12 anos de idade.

A mãe de Giulia também entrou na onda e garantiu a segurança das meninas. “Se fosse por elas, estavam lá frente”, conta – com a filha nos ombros e filmando tudo com a câmera do celular.

