Olodum recebe vocalista da Estakazero na benção de inverno

>> Gostou de algum show? Conte para nós

>> Confira aqui outras opções no Roteiro de Música



A presença de Léo Macedo, da Estakazero, está confirmada na segunda benção de inverno do Olodum. A festa acontece nesta terça-feira, 27, na praça Tereza Batista (Pelourinho), a partir das 20 horas, e será marcada pela mistura dos tambores do anfitrião com o arrasta-pé típico do forrozeiro convidado. Os ingressos custam R$ 50 e estão à venda na Casa do Olodum.



No repertorio, Lucas di Fiori, Nadjane Souza e Mateus Vidal cantarão sucessos dos 30 anos do Olodum. O samba-reggae típico do grupo é o diferencial que já conquistou até artistas internacionais como Michael Jackson, Linton Kesey Johnson, Paul Simon e Julian Marley.





adblock ativo