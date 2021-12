Olodum recebe Michel Teló em ensaio no Pelô

>> Confira outras atrações no Roteiro de Música







O cantor Michel Teló é o convidado especial do Olodum para a noite sertaneja da Terça da Benção que acontece nesta terça-feira, 8, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, a partir das 19 horas. A mistura do samba-reggae com o sertanejo vai animar o público que tem lotado a noites da “Festa da Música Brasileira”, nome dado às apresentações do Olodum nesta temporada de verão. O ingresso custa R$ 80.









