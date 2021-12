Olodum homenageia rainhas africanas às terças

As deusas egípcias Isis, Neftísis, Hator, e as rainhas Hatchepsut (Filha do Sol), Nefertiti (A bela que chegou) e Nefertari (A mais bela) estarão presentes através do tema “Egito. Deusas e Rainhas africanas” nas terças da benção do Olodum, a partir das 20h, na Praça Tereza Batista, Pelourinho, em Salvador. Os ingressos custam R$ 70.

Em 2017, cada evento terá um tema especifico, ligado a celebração dos 30 anos de Samba Reggae e da campanha “Eu Falei Faraó”, relacionada com os 30 anos do primeiro LP da Banda Olodum, Egito Madagascar de 1987.

