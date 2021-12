Olodum é umas das atrações da 7ª Feijoada da Negra Jhô

A Feijoada da Negra Jhô chega a sua 7ª edição e para comemorar vai receber o grupo Olodum, a banda Didá e o sambista carioca Vadinho Freire. O evento acontece no domingo, 4 de setembro, a partir das 13h, na Praça Tereza Batista, Pelourinho.

No evento, Jhô vai sair de seu salão com um cortejo repleto de bailarinos vestidos de orixás, saudando as ruas do Pelô, sob o comando das batidas da banda Didá. Este ano, a novidade, fica por conta da participação do famoso sambista carioca Vadinho Freire.

Para completar a celebração, a festa vai contar com a participação de Catadinho do Samba, Bambeia, Afro Jhow e Bankoma. Para encerrar o evento, a banda Olodum, que é uma das atrações mais esperadas da festa, promete arrepiar a todos com o som da sua percussão.

