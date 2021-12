Olodum comemora pré-réveillon na primeira Terça da Benção

O Olodum inicia os ensaios de verão nesta terça-feira, 28, e receberá o cantor Falcão como convidado da noite. O ensaio do grupo, intitulado "Terça da Benção", acontece na Praça Tereza Batista, no Pelourinho.

A equipe do A TARDE On Line entrevistou os integrantes do Olodum, assista ao vídeo.

Serviço



O que: Terça da Benção - A noite brega do Olodum com participação do cantor Falcão

Local: Praça Tereza Batista - Pelourinho, Centro Histórico

Data: 28 de dezembro

Horário: 19 horas

Ingressos: R$ 80,00 - antecipado - valor único

Vendas: Casa do Olodum - Pelourinho

Censura: 18 anos

