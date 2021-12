Em 35 anos de carreira, Olivia Hime teve muitos parceiros na música. Gravou alguns, com outros fez duetos. É esta síntese que a cantora apresenta no recém-lançado "Olivia Hime e Amigos". O CD recupera as gravações originais de 11 duetos que foram lançados em projetos entre 1982 e 2007. "Para mim, compilação só faz sentido se conta alguma coisa. Sou a favor que seja sempre feita pelo próprio artista, senão vira uma mutilação, corta uma coisa aqui, e perde sentido".

O resultado dessa seleção, para Olivia, figura como um disco novo, que mostra as escolhas que fez ao longo da carreira. "Conta uma grande parte da minha história não só como cantora, mas como idealizadora dos meus projetos e muito do meu gosto quanto a arranjadores e compositores", diz a cantora, que também é diretora artística e sócio-fundadora da gravadora Biscoito Fino.

Amigos

Na coletânea, Edu Lobo é o amigo da parceria mais antiga, com quem Olivia divide o vocal em "Pra Você Que Chora" (Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri). A canção foi gravada no disco "Segredo do Meu Coração", o segundo da carreira da cantora, lançado em 1982. "É uma música que eu desenterrei, que ele não cantava há tantos anos. E isso a gente cantou há mais de 30 anos".

O percurso da compilação começa e termina com duas composições do baiano Dorival Caymmi: "Requebre Que eu Dou um Doce / Um Vestido de Bolero", em dueto de 1985 com Dori Caymmi, e Morena do Mar, com Sérgio Santos, um registro de 2002.

"Acho de uma graciosidade tão apropriada ter Dori cantando comigo essa música do pai, que abri o disco com ele. Caymmi foi meu grande mestre, segunda paixão da minha vida, aos 8 anos. A primeira foi Luiz Gonzaga, quando tinha 4 anos", lembra.

Os trabalhos com Djavan e Milton Nascimento surgem nas canções "Tristeza e Solidão" (Baden / Vinícius) e "Voz" (Sergio Santos / Paulo César Pinheiro), ambas do álbum Alta Madrugada (1997).

Verena Paranhos Olivia Hime lança compilação de duetos feitos de 1982 a 2007

"É tão bom ver Djavan cantando Baden em cima de um arranjo do Francis (Hime). Me sinto parte de uma orquestra deles, como se fôssemos um grupo e não a cantora que está lançando isso e aquilo", Olivia destaca a importância do marido, Francis Hime, em sua obra.

Do CD Palavras de Guerra (2007), uma homenagem ao poeta, cineasta e compositor Ruy Guerra, Olivia reúne quatro canções. Fortaleza (Chico Buarque / Ruy Guerra) conta com a participação do compositor declamando o poema musicado.

"Bárbara" (Chico Buarque / Ruy Guerra) ela canta com Olivia Byington e "Corpo Marinheiro" (Francis Hime / Ruy Guerra) com Nilze Carvalho. Já em "Último Retrato" (Francis Hime / Ruy Guerra), Olivia divide os vocais com Francis.

"'Palavras de Guerra' marcou bastante a minha forma de interpretação, de cantar. Percebo uma mudança, um amadurecimento bem interessante na minha maneira de morder a palavra". O disco conta ainda com "O Poeta e a Maestrina" (Chiquinha Gonzaga/Joyce Moreno), gravada com Chico Buarque, do projeto dedicado a Chiquinha Gonzaga, de 1998.

A parceria com Lenine movimenta o disco com referências da música nordestina em Cara Bonita (Francis Hime / Olivia Hime), de 2004. "O CD mostra muito que meu caminho sempre foi muito coerente com o que gosto de fazer. Desde lá atrás eu priorizo muito a bela canção, a bela letra e o belo arranjo, que eu esteja ali como cantora pra revelar essas pessoas. Revelar essas belezas é a minha função".

