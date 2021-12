Oito7Nove4 fala sobre show no Festival de Verão

Filhos do cantor Bell, do Chiclete com Banana, Rafa e Pipo Marques falaram em entrevista coletiva sobre o primeiro show da Oito7Nove4 no palco principal do Festival de Verão. Rafa contou que o pai questionou os filhos se tinham certeza se queriam seguir carreira na música, por conta das inúmeras viagens e da solidão de quem vive na estrada. "Ele perguntou se a gente estava ciente dos prejuízos da carreira, porque não é só parte boa", Rafa revela.



Os dois fazem faculdade (Rafa de Administração, Pipo, de Publicidade e Propaganda) e conciliam a carreira musical com os estudos. "É difícil fazer tudo, mas sempre tivemos esse sonho", conta Rafa, que em seguida entrega as mais diversas influências musicais da dupla: "Pipo ouve AC/DC em casa", revela, rindo.



Pipo conta que ambos adoram o assédio das fãs, que gritavam seus nomes do lado de fora da sala. "É a parte boa, é o reconhecimento de que está tudo certo, sempre procuramos atender todas as fãs, responder pessoalmente os recados nas redes sociais".



Quem também estava presente foi a mãe da dupla, Aninha Marques. Orgulhosa da apresentação dos filhos, Aninha contou que agora é a única em casa que não está no mundo da música. "Não toco nem canto nada para não sujar o nome da família", conta, rindo. Ela revela que agora reza ainda mais pelos filhos. "São muitas viagens, muitos voos., então tenho que rezar mais, me pegar mais com os santos, senão não durmo nunca mais".

