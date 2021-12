Oitavo livro de Harry Potter vai ser publicado no Reino Unido

O oitavo livro da série Harry Potter vai ser publicado no Reino Unido pela editora Little, Brown, em 31 de julho de 2016. O livro, em formato de roteiro, é o texto da peça Harry Potter and the Cursed Child, que estreia no dia 30 do mesmo mês, em Londres. A obra também será vendida em versão digital (e-book).

Esta é a primeira publicação em livro da autora sobre o universo de Harry Potter em oito anos. O roteiro é escrito por J. K. Rowling, Jack Thorne e John Tiffany, e conta a história de Harry 19 anos depois dos acontecimentos em Hogwarts.

Uma descrição da editora diz: "sempre foi difícil ser Harry Potter e não é muito fácil agora que ele é um trabalhador sobrecarregado do Ministério da Magia, um marido e pai de três filhos em idade escolar".

"Enquanto Harry luta com um passado que se recusa a ficar em seu lugar, seu filho mais novo Albus deve brigar com o peso de um legado familiar que ele nunca quis. Passado e presente se fundem ameaçadoramente, tanto pai quanto filho aprendem a verdade desconfortável: às vezes as trevas vêm de lugares inesperados."

O site oficial Pottermore confirmou a informação da editora, e J. K. Rowling também retuitou o anúncio, mas ainda não comentou a nova publicação.

