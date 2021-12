Oitava edição do Festival de Dança Itacaré começa nesta segunda, confira programação

A oitava edição do Festival de Dança Itacaré, que começa nesta segunda-feira, 4, e se encerra no domingo, 10, conta com uma ampla programação com espetáculos e oficinas gratuitas em Ilhéus e Itacaré. (Confira abaixo a programação)

As atividades de Ilhéus acontecem na Tenda Teatro Popular, Academia de Letras e Arrisca Cia de Dança. Já em Itacaré, serão realizadas no Centro Cultural Porto de Trás, Estúdio Armondes, Casa Fluir, Passarela da Vila, Praia do Resende.

O festival recebeu 101 inscrições de diversos lugares do país. O evento possui apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, apoio institucional da Casa Ver Arte, parceira da Funarte e realização Comunidade Tia Marita. Além disso, também conta com apoio de empresas, imprensa e parceiros institucionais locais.

