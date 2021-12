Oficinas Vila Verão com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para as Oficinas Vila Verão 2015, que vão acontecer entre 10 de janeiro e 1º de fevereiro do próximo ano, no Teatro Vila Velha. As inscrições são feitas no Vila, de segunda a sexta, das 14 às 19 horas, com desconto de 10% para quem se inscrever até o dia 19 de dezembro.

Após recesso de fim de ano, as inscrições reabrem no dia 5 de janeiro e seguem até o início das oficinas. Uma das novidades é que, em 2015, além das oficinas voltadas para iniciantes - o principal público das Oficinas Vila Verão --, são oferecidos cursos para dançarinos e atores profissionais. O encerramento acontece com uma mostra no dia 1º de fevereiro.

