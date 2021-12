Oficinas de encadernação e carimbos ocorrem em maio no Rio Vermelho

Oficinas de encardenação e carimbos manuais serão realizadas nos dias 4, 9, 18 e 25 de maio, na Casa Llibre, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. As oficinas custam entre R$ 100 e R$ 200.

No dia 4 de maio será realizada a oficina 'Encadernação manual básica', ministrada pela artista Diane Portella, às 17h30. Já no dia 9 de maio o curso 'Carimbos artesanais', com Marie Assumpção, será ofertado em duas turmas: às 14h e às 18h.

Oficina ensinar encadernação manual básica de cadernos

No dia 18 de maio, às 9h, tem o curso 'Estamparia manual e encadernação', com Géssica Lima e Diane Portella. Por fim, no dia 25 de maio, às 14h, ocorre a oficina de 'Decoração criativa de caixas em MDF', com Patrícia Carvalho.

adblock ativo