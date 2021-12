Oficina Uzyna Uzona apresenta quatro espetáculos no campus da Ufba

Um dos mais criativos diretores da história do teatro brasileiro, José Celso Martinez Corrêa, um dos fundadores do Teatro Oficina, criado em 1958, vem, ao longo de mais de 50 anos, celebrando um teatro ritualístico, anárquico, antropofágico, libertário, orgiástico e de resistência ao poder ao politicamente correto. Iconoclasta, sobretudo.

Cena da peça 'O Banquete', encenada por atores da oficina Uzyna Uzona

O público baiano, que vibrou, em 2007 com a saga de Os Sertões, pode conferir, agora, não somente um, mas quatro espetáculos do Oficina Uzyna Uzona, que serão apresentados no campus da Ufba em Ondina, com entrada franca. O espetáculo Taniko, O Rito do Mar baseado em peça de Zeami (1363 - 1443) – dramaturgo e dançarino japonês criador do Teatro Nô –, que narra uma viagem de iniciação de um menino, abre a programação nesta sexta-feira, 25, às 20 horas.

No sábado, às 18 horas, será a vez de Estrela Brasyleira a Vagar – Cacilda!!, segunda parte da teatrologia que narra a vida e a obra da atriz Cacilda Becker. Já no domingo, também às 18 horas, entra em cena Bacantes, peça de Eurípides que é encenada como ópera de Carnaval para cantar o nascimento, morte e renascimento de Dionísio.

Na segunda, às 20 horas, será a vez de O Banquete, recriação do clássico diálogo de Platão sobre Eros,o Amor. Os ingressos serão distribuídos duas horas antes dos espetáculos. É opcional a entrega de de alimentos

não perecíveis e brinquedos.

Manifestações populares – Agitador cultural-político-religioso-social, Zé Celso vem defendendo uma arte carnavalizada, que tem como ponto central o envolvimento energético com o público. Arte que se quer contágio e apaixonamento, que se quer festa e celebração, que sacraliza o corpo nu, livre detabus, livre de preconceitos.

O teatro de Zé Celso é aquele que a cada dia se aproxima mais das manifestações populares, do êxtase, da paixão do futebol, da ópera, da tragicomediorgia (tragédia, comédia e orgia, não só a só a orgia sexual, mas em todos os sentidos), como defende o encenador.

|Serviço|



Dionísiacas em Salvador

Onde: campus da Ufba, em Ondina

Quanto: entrada franca

Roteiro: Sexta-feira, 25, às 20 horas – Taniko, O Rito do Mar: a peça narra a viagem de iniciação de um menino

Sábado, 26, às 18 horas – Estrela Brasyleira a Vagar – Cacilda!!: aborda os bastidores do teatro brasileiro, sob o ponto de vista de uma artista

Domingo, 27, às 18 horas – Bacantes: peça de Eurípides que é encenada como ópera de Carnaval para cantar o nascimento, morte e renascimento de Dionísio

Segunda, 28, às 20 horas – O Banquete: recriação do clássico diálogo de Platão

