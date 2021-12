Oficina gratuita de teatro de sombras abre inscrições

Estão abertas a partir desta quinta-feira, 1º, as incrições para a oficina gratuita de teatro de sombras, que acontece de 13 a 16 de outubro, na Caixa Cultural Salvador, das 10h às 13h e das 14h às 17h. Serão oferecidas 25 vagas.

A "O Fantástico Mundo do Teatro de Sombras", organizada e produzida pela Companhia da Sombra, grupo teatral paulista especializado no gênero de animação, é voltada principalmente a arte educadores e artistas. As aulas serão ministradas pela atriz Daiane Baumgartner.

Maiores informações podem ser obtidas no site da Caixa Cultural Salvador, pelo endereço www.caixacultural.com.br, pelo telefone (71) 3421-4200 ou na página do Facebook da Companhia da Sombra (www.facebook.com/companhiadasombra).

