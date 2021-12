Oficina de Performance Negra exibe curtas

Temas como estética, identidade, candomblé e relacionamento homoafetivo integram, entre outros, os cinco curtas-metragens produzidos pelos alunos da II Oficina de Performance Negra, coordenada pelo Bando de Teatro Olodum. Eles serão exibidos, nesta segunda-feira, 13, no Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha, às 19 horas. A entrada é franca.

Os vídeos são resultantes do curso de produção audiovisual ministrado pela cineasta e produtora Maise Xavier e contaram com a participação de 34 alunos da oficina.

"Os alunos se apropriaram de todas as etapas de produção de um fílme, como a criação do roteiro, produção, gravação - captação de imagens, operação de câmera, de som, microfone, de luz - e edição", informa a cineasta, que participou da equipe fotográfica da série televisiva Ó, Paí, Ó, exibida em 2009 e 2010, na Rede Globo.



Resultado satisfatório



"Fiquei feliz com o resultado, pois muitos alunos não tinham nenhuma experiência com o audiovisual" , afirma Maise, que assina a direção geral dos curtas-metragens e a organização da mostra baiana.



Maise, que atua há 25 anos na área, informa que os vídeos têm, cada um, cinco a seis minutos de duração. A Herança de Nitorê conta a história de vida de uma das integrantes do grupo, Antonieta Ribeiro da Silva Neta, e sua relação com candomblé. A Espera aborda um relacionamento homoafetivo entre duas mulheres.



Estética e identidade



Já o vídeo Invisível mostra um dia na vida de um morador de rua. A discussão sobre estética e identidade negras é o tema de Que Cabelo é Esse?. Reciprocidade expõe divergências entre um jovem casal durante o namoro.



Uma das participantes da produção audiovisual A Herança de Nitorê, a mineira Taimara Liz, achou muito rico o processo. "Não tinha ideia, por exemplo, de quanto uma gravação visual era trabalhosa", afirma.

Sulivã Bispo, que integrou a equipe de Que Cabelo é Esse?, afirmou que o vídeo parte de uma interrogação (preconceituosa) de muitas pessoas sobre o cabelo de estética afro.

