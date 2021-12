Oficina de maracas indígenas acontece neste sábado

Acontece no sábado, 9, das 9h às 12h, na Federação, uma oficina de maraca sagrada indígena. Aberta para crianças e adultos, a iniciativa vai explicar como os povos indígenas constroem o objeto, desde a pintura dos motivos indígenas até a montagem da cabaça junto ao cabo. Ao final, serão demonstrados os tipos de toque e realizada uma dança sagrada.

Também conhecido como maracá, o chocalho indígena representado pela cabaça e o cabo significa a integração desses polos, e também o céu e a terra ou o mundo espiritual e físico. Para entender melhor como será conduzida a oficina, na sexta-feira, 8, das 19h às 21h, ocorrerá uma palestra gratuita vivencial sobre os aspectos que interligam o poder da maraca e a integração masculino e feminino em sua simbologia.

Com facilitação do indígena Takayoá Panrranco, das tribos Kariri Xocó, Fulni-ô e Pankararu e da terapeuta integrativa, Ana Paula Nobre, a oficina conta com a parceria da Oca da Infância e acontece na Casa Céu - Rua Antônio dos Passos 145, Condomínio Mata Maroto, Casa 2, Federação. O investimento é R$80,00 e as vagas são limitadas.

adblock ativo