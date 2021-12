Oficina circense anima público infantil no Mercado do Rio Vermelho

Uma oficina circense vai movimentar neste sábado, 4, o Espaço Cultural do Ceasinha, no Mercado do Rio Vermelho. O Coletivo Bahiano de Circo leva seu picadeiro móvel para o local e promove uma programação especial para crianças, que acontece das 9h às 11h. A entrada é gratuita.

São oferecidas aulas de pirâmides humanas, equilíbrio e malabares para crianças e adolescentes, entre 3 e 17 anos. A oficina será ministrada pelas atrizes circense Nina Porto, Luana Serrar e Nana Porto, além do instrutor circense Fábio Bonfim

adblock ativo