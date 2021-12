October Beer chega a Salvador com 15 cervejarias

Salvador sedia, no dia 8 de outubro, o primeiro evento open bar de cervejas artesanais. O October Beer reunirá 15 cervejarias, com o objetivo de estimular a produção local e divulgar as iguarias. Além de apreciar os diferentes tipos da bebida, os participantes vão ter acesso à música e opções de hambúrguer.



Dentre as atrações musicais, estão a Banda The Pac Men, que cantará sucessos da Legião Urbana, Strokes, O Rappa, Skank, Raimundos, Red Hot, Charlie Brown e Nirvana. O evento, que ocorrerá no B-23 Lounge Music Bar (Itaigara), também terá cover de Guns N' Roses.



Os ingressos estão à venda através do site (www.octoberbeer.com.br), na loja da Vitrine da Cerveja ou na loja da Bahia Malte.

