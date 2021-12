Obras do Museu Nacional podem ser conferidas em Salvador

>> Confira outras mostras em cartaz na capital baiana

>> Qual a melhor maneira de se divertir em Salvador? Opine

Para os interessados em arte, a Caixa Cultural é um bom lugar para ser visitado já a partir desta quarta-feira, 21. Além da obra de Irina Ionesco (clique aqui e saiba mais), o centro cultural abriga também a mostra Coleção de Escultura – da República à Contemporaneidade.

Trata-se de uma amostra do acervo do Museu Nacional de Belas Artes, localizado no Rio de Janeiro, que possui a maior e mais importante coleção de arte brasileira do século 19 do País, totalizando cerca de 60 mil itens. Destes, 36 estarão à disposição dos soteropolitanos até 22 de agosto. “Tento mostrar a história da escultura desde o advento da República até os dias de hoje”, situa Mariza Guimarães Dias, curadora do acervo de esculturas do MNBA.

Seleção – Para cumprir a missão, a curadora selecionou obras assinadas por nomes como Hugo Bertazzon, conhecido por retratar temas nativista nas décadas de 1920 e 1930, e Décio Vilares, fortemente influenciado pelas teorias positivistas.

Também estão presentes criações de Magalhães Correia e João Turin, ambos detentores de obras representantes da escultura animalista que marcou o período do Romantismo; e representantes do Modernismo como Celso Antonio, Zélia Salgado, Bruno Giorgi e, ainda, Victor Brecheret.



|Serviço|



O quê: Coleção de Escultura – da República à Contemporaneidade

Quando: de terça a domingo, das 9 às 18h, até 22 de agosto

Onde: Caixa Cultural, na Galeria dos Jesuítas e Mirante (Carlos Gomes)

Quanto: entrada gratuita

Informações: 3421-4200



Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta quarta-feira,21, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo