Obras do artista plástico Juarez Paraiso estão abandonadas

Pintor, gravador, desenhista, escultor e professor da Escola de Belas Artes da Ufba, Juarez Paraiso comemorou, recentemente, a restauração, depois de mais de 30 anos, de um mural em alto relevo, localizado na recepção do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula. Outras obras do artista, que estão a céu aberto na cidade, entretanto, estão precisando de sérias intervenções.

O mural do Hospital Geral Roberto Santos, com 28 metros de comprimento e três metros de largura, inaugurado a 5 de março de 1979, foi feito após concorrência realizada pelo governador Roberto Santos.

Um dos murais mais importantes de Salvador, além de sofrer danos pela ação do tempo, foi alvo de intervenções indevidas, como a colocação de divisórias para instalação de boxes de atendimento e para um balcão de recepção em pontos do mural.

Insensibilidade "Estava em estado lamentável. O ex-diretor, José Carlos Pitangueiras, fez intervenções desastrosas na área do mural, desfigurando a obra de arte", reclama Juarez Paraiso, que afirma ter perdido várias obras por conta do descaso e falta de comprometimento dos poderes públicos para com a arte urbana nas vias públicas de Salvador.

"Infelizmente, a Bahia nunca teve uma política pública para a arte urbana, nem no âmbito municipal, nem estadual. A insensibilidade dos gestores neste particular é imensa", desabafa o artista plástico, que conta que, entre outros, perdeu dois belos murais.

"Um mural localizado no extinto Cine Art II, Politeama, foi destruído pela Igreja Renascer em Cristo, em 2000, e o do Cine Tupy foi destruído pela CIC - Companhia Internacional de Cinema", ressalta.

Conjugação de esforços Juarez diz que o trabalho de restauração do mural do hospital "foi uma conjugação de esforços do secretário de Cultura, Albino Rubim, do secretário da Saúde, Jorge Solla, e, principalmente, da sensibilidade da diretora Geral do HGRS, Delvone Almeida. É a primeira vez, em mais de 30 anos, que acontece um trabalho de restauro dele", frisa.

Juarez, que acompanhou todo o trabalho de recuperação do mural do HGRS, defende, também, a criação de leis de âmbito estadual para a obrigatoriedade da colocação de obras de arte monumentais em espaços públicos em Salvador.

"A Associação dos Artistas plásticos da Bahia já fez um projeto. O que nos interessa é que esta lei venha acoplada a um concurso para que evite o apadrinhamento de determinados artistas", acrescenta. E complementa: "A obra de arte não é só um instrumento de educação, mas também de desenvolvimento da percepção humana", pontua.

Falta de cuidado O abandono, de que foi vítima o mural, atinge outras obras de Juarez Paraiso, a exemplo do mural que fica do lado externo da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (Seagri), localizada no Centro Administrativo.

A reportagem de A TARDE foi ao local com o artista e comprovou a falta de cuidado para com obra, que, de acordo com Juarez, é o maior mural externo do Norte e Nordeste, com 180 metros quadrados. Além de rachaduras, várias pastilhas estão danificadas. Em frente ao mural funciona um ponto de táxi.



No Parque de Exposições, a reportagem de A TARDE também comprovou o mau estado de conservação da escultura circular do artista. Juarez se revoltou ao ver que a escultura em fibra de vidro foi pintada com cal inapropriado para a obra.



Seagri A Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (Seagri), que tem como titular Eduardo Seixas de Salles, informou, através de sua assessoria de imprensa, que há um processo para restauração das duas obras - o mural e a escultura -, que será encaminhado à Superintendência de Construções Administrativas - Sucab, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia - Sedur.

A assessoria revelou que o processo está em fase de "levantamento orçamentário", sem destacar quando será enviado à Sucab.

