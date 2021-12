Obras de Mário Cravo Júnior são expostas em abril

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de exposição

A partir do dia 18 de abril, e até 21 de maio, algumas obras do baiano Mário Cravo Júnior estarão expostas na Paulo Darzé Galeria de Arte, na Rua Chrysippo de Aguiar, no Corredor da Vitória. A mostra fica aberta à visitação de segunda a sexta, das 9 às 19 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. A entrada é gratuita.



A exposição reunirá em torno de 25 esculturas, entre sucatas de aço e ferro e peças de grafite em pedras. As obras medem entre 40 centímetros a três metros, segundo informações dos organizadores da mostra. Obras que têm nas raízes culturais da Bahia inspiração para o seu trabalho, na forma, material e conteúdo, sendo a sua escultura o ponto mais revolucionário do movimento modernista na Bahia¿.

Nascido em Salvador em 1923, o artista integra a primeira geração de artistas modernistas da Bahia. Ele estudou nos Estados Unidos, trabalhou em Nova Iorque, fez exposições na Alemanha, ganhou prêmio na I Bienal de São Paulo, participou da XXVI Bienal de Veneza e da IV Exposição Internacional de Escultura Contemporânea no Museu Rodin, em Paris, além de outras atividades.



| Serviço |



Exposição de Mário Cravo Júnior

Quando: A partir do dia 18 de abril. Até 21 de maio

Onde: Paulo Darzé Galeria de Arte, Rua Chrysippo de Aguiar, Corredor da Vitória

Quanto: Entrada gratuita



adblock ativo