Obras de Jorge Amado granham leitura dramática

O projeto Sesc Dramaturgia apresenta duas leituras dramáticas adaptadas da obra de Jorge Amado, com os títulos "Desamado" e "O Sumiço da Santa".

Em única apresentação e com entrada franca, ambas estarão em cartaz no dia 5 de dezembro, às 19 horas e 20 horas, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho.

As histórias abordam diversos temas: a primeira conta a vida do assassino que assume diversos papéis de autoridade, já a segunda relata os problemas enfrentados em Salvador depois do sumiço de uma imagem de Santa Bárbara. A fim de estimular a prática da leitura coletiva e introduzir fundamentos de interpretação aplicados à modalidade, Cláudio Simões dirige a oficina.

