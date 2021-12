Obras de Carybé são tema de palestras

A Caixa Cultural Salvador, que está recebendo as exposições "Aquarelas do Descobrimento" e "As Cores do Sagrado", de Carybé, até o dia 17 de maio, promoverá palestras sobre as obras do artista.

As paletras, que devem durar entre 45 e 60 minutos, são abertas ao público e gratuítas e serão ministradas por Solange Bernabó, filha do artista e curadora das exposições.

A primeira palestra acontecerá nesta quarta-feira, 22, às 15h, na Caixa Cultural Salvador. A data que marca o "Descobrimento do Brasil" foi escolhida para ser o dia do primeiro evento que terá como foco a exposição "Aquarelas do Descobrimento", que retrata, em 50 obras, os momentos mais marcantes da narrativa portuguesa sobre o Brasil.

"As Cores do Sagrado", que retrata os cultos aos deuses africanos no candomblé na Bahia, será o tema da segunda e última palestra, que acontecerá no prõximo sábado, 25, também às 15h.

