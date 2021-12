Obra de Ubiratan Castro ganha acervo online

Um ano após a morte do historiador Ubiratan Castro de Araújo, será lançado nesta sexta, 10, às 18h, no Complexo Cultural dos Barris, um site que reúne material sobre vida e obra do professor e gestor baiano.

O acervo integra a Biblioteca Virtual 2 de Julho, vinculada à Fundação Pedro Calmon, instituição da qual Bira Gordo, como era conhecido o historiador, foi diretor.

Dentre os materiais coletados, está a dissertação do professor, defendida na Université de Paris X, Nanterre, sobre o orçamento do estado da Bahia entre 1889 a 1930. Pela primeira vez, a dissertação será traduzida ao português com download gratuito.



O site também disponibiliza a tese de doutorado original em francês, defendida na Université de Paris IV, Sorbonne, sob orientação da professora-doutora Kátia Mattoso, sobre a política e a economia na Bahia escravocrata no período de 1820-1889.

Ainda compõem o acervo artigos, fotografias e vídeos, incluindo material produzido exclusivamente para o site, como depoimentos de personalidades próximas ao professor.



Os materiais disponibilizados contam sobre os diversos campos de atuação do historiador, desde a vida acadêmica como professor da Universidade Federal da Bahia, a carreira de gestor público e as ações voltadas para a valorização e reconhecimento da cultura negra.

O evento de lançamento do site também conta com a palestra Culturas Digitais e Compartilhamento do Conhecimento: Nós Somos a Biblioteca Aumentada, com o professor-doutor Messias Bandeira.

Acervo disponível no site www.bv2dejulho.ba.gov.br

