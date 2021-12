Obra de Bo Bardi vira patrimônio cultural do Brasil

O conjunto arquitetônico do Sesc Pompeia, na zona oeste de SP, tornou-se patrimônio cultural do Brasil. O tombamento foi aprovado em reunião ocorrida na tarde de quinta-feira, na sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Com isso, a capital paulista passa a ter 23 bens protegidos pelo Iphan.

O Sesc Pompeia é a segunda obra da arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi (1914-1992) a figurar no rol do patrimônio nacional (o primeiro foi o Masp).

adblock ativo