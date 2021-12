Objetos da série "Mad Men" serão leiloados na internet

A ScreenBid, uma casa de leilões especializada em objetos de séries televisivas, colocará a partir de amanhã, sexta-feira, mais de 1.300 lembranças de "Mad Men" ao alcance dos fãs da série e colecionadores em um leilão que se prolongará até o dia 6 de agosto.

O leilão, que será realizado através da internet, tem como seu componente mais valioso o automóvel utilizado pelo protagonista do drama, Don Draper (Jon Hamm), um Cadillac modelo Coupe DeVille, de 1965.

O veículo conta com um preço de saída de US$ 1.500; já os lances para adquirir os cartões de negócio de Draper começam em US$ 250, o mesmo valor inicial de seu smoking "vintage" de 1959, fabricado por Arnold Constable e que Hamm exibiu durante a quinta temporada.

Outros objetos pessoais de Draper poderão ser adquiridos, desde seus utensílios para barbear até sua coleção de discos, seus óculos de sol, sua roupa de banho e, inclusive, o aviso que publicou em um jornal no qual anunciava as razões pelas quais tinha decidido parar de fumar.

Aquele foi um dos momentos mais emblemáticos dessa série, ganhadora de vários prêmios Emmy, sobre executivos de publicidade fumantes e beberrões, que apareceram pela primeira vez em 2007 e encerraram sua trajetória televisiva no último mês de maio, com a exibição do último capítulo após sete temporadas.

O anel de casamento de Megan Draper (Jessica Paré), várias joias de Betty (January Jones), a primeira mulher do protagonista, assim como roupa, utensílios e objetos de uma casa e mobília de outros personagens do programa também estarão disponíveis no leilão.

