O talento do teatro nascido em Fazenda Coutos

Dois prêmios, a chance de montar o espetáculo em uma temporada fixa no teatro do Isba, em Ondina, e diversas críticas positivas. Por trás dos bons resultados da peça “Donos da Terra” está o diretor João Gonzaga, um professor de arte-educação do bairro Fazenda Coutos que conseguiu transformar estudantes em atores.

Os integrantes do espetáculo fazem parte do Projeto de Iniciação Musical (PIM). Após apresentações em Salvador, os meninos iniciam neste sábado, 24, uma temporada que segue até dia 16 de maio no Isba. Em cena, 47 crianças entre cinco e 11 anos na montagem que tem como tema central a cultura nordestina.

No dia sete de abril, a turma do PIM ganhou em duas disputas do Prêmio Braskem de Teatro, nas categorias Melhor Espetáculo Infantil e Melhor Diretor (João Gonzaga). O professor destaca a importância do reconhecimento para a população de Coutos, bairro que, na maioria das vezes, ganha destaque negativo na mídia devido ao estereótipo de local violento.

Com formação em magistério e professor de arte e educação da Escola Comunitária São Miguel, Gonzaga tem 38 anos e se intitula um auto-didata. No currículo, acumula três peças com os alunos da escola. Ele conversou a com a reportagem do A TARDE On Line sobre o prêmio, a produção de “Donos da Terra” e o trabalho ao lado de jovens atores.

A TARDE On Line - Como surgiu a iniciativa de trabalhar com crianças?

João Gonzaga - Já tinha esse desejo e fui convidado pela irmã Valdete, diretora da Escola São Miguel, em Coutos. Passei a desenvolver projeto com as crianças da comunidade e comecei com festas de final de ano, do folclore e de diversas datas comemorativas. Todas tinham grandes produções e os resultados foram ótimos. Como a receptividade do público era grande, fizemos com que os trabalhos fossem apresentados em outros lugares e daí surgiu o PIM. Então, os espetáculos começaram a ser mostrados em locais pequenos. Isso até a chegada de Elísio Lopes (supervisor artístico do PIM), que nos ajudou a expandir a nossa área de atuação.



A TARDE On Line - A A cultura nordestina é o tema central da peça. Como nasceu a ideia de produzir "Donos da Terra"?

João Gonzaga - Tenho uma paixão grande pelas coisas do Nordeste. Essas festas populares do interior desaparecem com tempo e os remanescentes não cuidam disso. Aqui na escola temos a responsabilidade de ensinar a cultura popular, mostrando os costumes das cidades pequenas e do Nordeste em geral, para que não sejam esquecidos. É uma forma de manter a cultura viva e de levar o aprendizado para eles.





Peça faz um passeio pela cultura nordestina à bordo de uma embarcação imaginária



A TARDE On Line - Como se sente por ter levado crianças da periferia a ganhar um prêmio Braskem?

João Gonzaga - Algumas emissoras vêm na comunidade para retratar somente casos de violência. Isso faz com que pareça que o bairro se resume a isso, o que não é verdade. Quando a gente traz uma novidade dessas a população passa a sentir mais orgulho de fazer parte dessa realidade. E os meninos ficam felizes porque fazem parte deste processo de mudança. Até porque nenhum outro espetáculo da periferia venceu o Braskem. É nossa primeira vez e nós acertamos.



A TARDE On Line - Na peça, são intercaladas atuações com citações de textos de grande autores brasileiros com o propósito de estimular a leitura. Quais avanços têm verificado nos alunos por conta disso?

João Gonzaga - Os meninos têm tido um contato maior com a leitura, buscando livros e conhecimento em geral. Eles estudam o porquê de cada coisa no espetáculo. Não vão para o palco somente com o texto decorado. Faço questão que se aprofundem e aprendam mais. Os ingressos da peça, inclusive, são trocados por livros porque nossa intenção é ampliar a biblioteca da escola.

A TARDE On Line - A ideia de trabalhar com crianças é uma forma de levar a linguagem teatral desde cedo aos jovens?

João Gonzaga - A linguagem teatral precisa ser conhecida para familiarizá-los. A metodologia da escola é diferente. A disciplina arte-edução que ministro na São Miguel trabalha desde a pintura até outros métodos artísticos. A intenção é despertar a criatividade dos alunos. Dos mais de 300 estudantes, cerca de quarenta deles fazem parte do PIM.



A TARDE On Line -Os atores-mirins já haviam atuado antes?

João Gonzaga - Eles estão comigo há sete anos, desde que inciamos o projeto. É a primeira vez em cartaz. Já fizemos apresentações esporádicas, mas nunca levamos para o mercado. Sempre tive a intenção de fazer algo assim, mas faltava recurso. Conseguimos graças à ajuda de Antônio Ferreira (idealizador do PIM) que viabilizou o projeto buscando patrocínios.



A TARDE On Line - Como a vida deles mudou depois dessa experiência?

João Gonzaga - Já percebemos a modificação no olhar de cada aluno que participa. Todos estão mais estimulados dentro da sala de aula e até em suas casas. Eles têm uma facilidade grande para entender, para gravar os textos e acabam ampliando o leque de conhecimentos, porque aprendem a tocar instrumentos e realizar atividades artísticas variadas.





Donos da Terra tem como base o somatório de diversos textos de importantes escritores brasileiros

A TARDE On Line - Além de atuar, também participam da produção?

João Gonzaga - São 47 crianças, de 5 a 11 anos, em cena. É um trabalho muito intenso e tudo foi estudado com eles. Apresento um leque enorme de sugestões e eles vão dando opiniões, desde à escolha das fantasias à seleção dos textos. Tudo é feito em conjunto. São, no total, 50 canções e poemas.



A TARDE On Line - A montagem também será apresentada em outras cidades baianas, além de Salvador?

João Gonzaga - Pensamos em viajar pelo Nordeste inteiro para que conheçam a cultura que tanto prezam no espetáculo. No no passado, lançamos uma semente do PIM em Luanda (Angola), para onde o projeto está se estendendo. Viajamos para a África e levamos um pouco do que é feito aqui para lá. Um educador de Angola também conheceu o projeto aqui na Bahia e trocamos experiência. Agora, o PIM está sendo implantando naquele país.



A TARDE On Line - Donos da Terra é a primeira peça do Núcleo PIM? Vocês pretendem produzir um outro espetáculo?

João Gonzaga - É a terceira. As primeiras foram “E Lá Vai o Trem” e “Povo Daqui”. Todas com texto e concepção assumidas por mim. O próximo espetáculo que vamos encenar será “A lenda do Peixe Grande”, de Elísio Lopes. Devemos começar a montagem no segundo semestre. E não vamos parar por aí.

