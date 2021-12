"O show da Química": peça infantil é exibida gratuitamente na Bahia

Será apresentado, entre os dias 21 e 30 de novembro, o espetáculo "O Show da Química". Voltado para crianças de 8 a 12 anos, a peça irá transitar por Salvador, Candeias e Vera Cruz, com entrada gratuita.

A trama apresenta como personagens dois cientistas malucos que durante a apresentação realizam experiências químicas no palco com a participação do público infantil. Os atores falam sobre os diferentes estados da matéria, polímeros, catalisadores e muito mais. Com o espetáculo, as crianças passam a descobrir, de forma lúdica, como a química está presente no dia-a-dia.

O projeto Diverte Teatro Viajante, idealizado pelo diretor Júlio Martinez, tem como objetivo despertar o interesse pela química em crianças de todo o Brasil. “Criança gosta de sentir, tocar, estar realmente envolvido no assunto. Por isso, optamos por criar uma narrativa que seja muito participativa. Nunca se sabe quantos futuros cientistas podem estar na nossa plateia”, comenta Martinez.

As apresentações contam com o apoio do Ministério da Cultura e da Dow, empresa química com foco no desenvolvimento de soluções inovadoras para resolver problemas complexos da sociedade, contribuindo para o progresso humano.

adblock ativo