O rural e o urbano no novo álbum de Juliana Amaral

A constante tensão entre o rural e o urbano foi fonte de inspiração da cantora paulista Juliana Amaral para a sua mais recente obra. Em Açoite, seu terceiro disco, lançado no primeiro semestre deste ano pelo selo Circus, a dialética da vida de parte dos brasileiros, que deixa a terra de origem para aventurar-se no espaço urbano, é traduzida em repertório estabelecido minuciosamente, com músicas de artistas variados, duas próprias e arranjos assentados na viola caipira.

"Pensei que era o momento de falar de algo que é desigual e combinado, a situação do brasileiro. Ele é um deslocado, está sempre com saudade de onde veio e com vontade de ir para outro lugar. Essa relação entre o rural e o urbano é áspera e, ao mesmo tempo, produz grande parte da nossa poesia, da música caipira ao samba. Foi daí que veio o repertório e a vontade de fazer o disco", fala Juliana sobre o ponto de partida da elaboração da obra.

Já com essa compreensão, convidou o irmão João Paulo Amaral, músico e pesquisador - autor da primeiro dissertação de mestrado em viola caipira ao estudar o cantor e tocador Tião Carneiro - para arquitetar os arranjos. Definiu então o repertório, composto por treze faixas, entre canções de gigantes da música brasileira, como Tom Zé (Carta), Tom Jobim (Matita Perê) e Ataulfo Alves (Vassalo do Samba), de outros compositores. As autorais são Desvão e Pra Rua.

Densidade

Juliana se autodefine como uma "cantora da palavra". E de fato é. Ela procura, na melhor tradição possível da canção, a sua forma de dizer algo com a potência da música. Sendo assim, em seu Açoite traz novo vigor em versão delicada e, ao mesmo tempo, profunda de Matita Perê. Um dos destaques do álbum, a faixa tem arranjo que atravessa diferentes climas - a cantora começa acompanhada somente pela viola, transita entre refinado diálogo jazzístico e termina na suavidade que iniciou.

Devota de Milton

A paulista possui claramente um pé fincado em Minas Gerais. E, mais do que isso, uma primordial referência em Milton Nascimento. Ela assume essa ligação de diferentes modos, no jeito de cantar, nos climas, arranjos e repertório. Cita, inclusive, a música Clube da Esquina 2 em outra de Bituca, Léo, parceria com Chico Buarque. "Eu brinco que sou devota de São Jorge, de Oxum e de Milton Nascimento", diz a bem humorada cantora.

Açoite também tem no repertório Um Trem Para as Estrelas, de Gilberto Gil e Cazuza, com versos de cunho social, que abordam as "outras correntezas" do povo negro no Brasil. "São músicas que falam muito dessa relação com o lugar. E é na parte poética que procuro essa relação".

Ela passeia na tragédia carnavalesca em Marcha do Homem-bala (Douglas Germano), de melodia tristonha. Segue no mesmo tom de desalento em Pra Rua, vai do samba ao rock em Gases Puro (Lincoln Antonio, Stela do Patrocínio) e finaliza na cadência de Vassalo do Samba.

"O disco alterna lirismos delicados, que são desse universo dos caipiras, com momentos mais agressivos, pontudos, com presença de guitarra, bateria. E também relações de tensão e conforto no conjunto e em cada uma das músicas", afirma.

