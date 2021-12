O Rappa volta com novo acústico 10 anos após o primeiro

Dez anos depois de lançar o primeiro trabalho acústico (Acústico MTV ), a banda O Rappa resolveu retomar o formato no novo álbum ao vivo. Desta vez o cenário escolhido foi a Oficina de Cerâmica Francisco Brennand, no Recife (PE). E daí nasceram o CD e o DVD O Rappa - Acústico Oficina Francisco Brennand, lançados na última sexta-feira.

No evento de lançamento, no Twitter Space, em São Paulo, os componentes da banda explicaram que a escolha da capital de Pernambuco para a gravação do álbum é fruto da relação cada vez mais estreita com o público da cidade. Principalmente depois da apresentação no Marco Zero, no Carnaval 2015.

"Foi um show inesquecível. Era madrugada e, mesmo àquela hora, o público cantava mais alto que o nosso som. A relação com Recife nos últimos anos ficou muito forte mesmo. Tanto que se tornou necessária uma gratidão", disse o vocalista Marcelo Falcão.

O cenário do novo acústico é um misto de museu e ateliê a céu aberto, com uma arquitetura monumental, que abriga as obras do artista plástico Francisco Brennand. "Sempre tive vontade de conhecer o espaço. Então, como já queríamos gravar alguma coisa em Recife, eu ventilei esta ideia até por ser um lugar legal para fazer uma coisa acústica e mais intimista", explicou o guitarrista Xandão.

"Além disso, é uma oficina muito especial que precisa ser divulgada em todo o mundo. E a gente se sente muito feliz e honrado em poder ter sido a primeira banda a ter essa percepção", acrescentou o contrabaixista Lauro Farias.

Outras canções

O CD, com 14 faixas, e o DVD, com 20, trazem alguns clássicos do grupo, como Pescador de Ilusões e Rodo Cotidiano, e quatro composições inéditas. Mas houve uma preocupação em divulgar canções pouco usuais nos shows.

"Queríamos mostrar um pouco do lado B das nossas obras. A gente quis trazer para o repertório algumas músicas que não costumamos fazer ao vivo", explicou o multi-instrumentista Marcelo Lobato.

No formato acústico O Rappa explora outras possibilidades com o uso de novos sons e timbres. Para isso, nos dois dias de gravações, a banda levou ao palco instrumentos inusitados, como escaleta, clavinete e vibrafone. "A gente sempre busca uma sonoridade diferente, mas ao mesmo tempo sem perder a nossa pegada", preveniu Lobato.

O som d'O Rappa é incrementado também pelas participações nordestinas do rapper Rapadura, Rafinha Bravoz e da dupla João do Pife e Marcos do Pífano.

Documental

O DVD, dirigido pelo cineasta pernambucano Lírio Ferreira, vai além das imagens do show. Filmado com um tom documental, traz depoimentos dos músicos e do próprio Francisco Brennand, além de imagens da Oficina.

O DVD também registra a emoção do encontro entre O Rappa e o artista plástico e a relação entre a obra de ambos. Para Falcão, "no nosso universo de discos e DVDs, o resultado final deste trabalho acabou se tornando, também, uma obra de arte".

*O repórter viajou a convite da Warner Music

