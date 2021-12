"O Poeta no Circo" volta a cartaz no Picolino

>> Clique e veja e veja outras opções no roteiro de teatro



O espetáculo "O Poeta no Circo" volta a cartaz no dia 4 de fevereiro, no circo Picolino, às 20h. A peça narra a vida de Vinícius de Moraes, em paralelo com a trajetória da atriz circense Audrey B. Consiglio, que transforma sua vida a partir da descoberta da poesia e do circo.



Com duração de uma hora, o espetáculo tem apresentações da arte circense como trapézio, lira, aranha, balé aéreo e chicote.

