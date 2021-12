O momento de Josyara

Juazeiro - norte da Bahia. Na cidade às margens do Velho Chico, a rotina de Josyara Lélis, entre os seus 11 e 12 anos, era a seguinte: de manhã, escola, à tarde, aula informal de violão e canto com uma amiga da família intérprete de barzinho. Ela retornava para casa com músicas de Cássia Eller e Marisa Monte registradas na memória. Praticava nos momentos livres.

"A partir disso, entrei numa escola de música em Juazeiro e, nas férias em Salvador, tocava com os amigos. Nessa época montei uma banda", conta Josyara, com sotaque forte "que não tem cura" e muito afeto pelas lembranças. Em pouco tempo, a jovem cantora recebeu um poderoso convite: abrir o show de Edson Gomes em Bom Jesus da Lapa, município baiano. Ela, então com 14 anos, aceitou. Afinal, nunca pensou em outro ofício senão música. E já via ali uma grande oportunidade.

"Foi com um repertório rock and roll, de Legião Urbana, Ramones. Estava em outra vibe. E depois dessa apresentação as coisas foram acontecendo", diz a cantora e compositora, que vive há dez anos em Salvador. Uma das artistas de maior destaque na cena atual da música baiana, Josyara agrega à sua musicalidade própria elementos da raiz nordestina em uma leitura contemporânea. Tem um álbum lançado, Uni-Versos, de 2012.

Atualmente com 25 anos, ela tem sido convidada para cantar em casas de shows e festivais em Salvador e no interior da Bahia. No próximo dia 11 de março, apresenta-se acompanhada pelo percussionista Ícaro Sá, no projeto Sessão Especial, no Commons Studio Bar, Rio Vermelho. Depois, no início de abril, embarca para São Paulo com passagem somente de ida.

Caminhos abertos

Essa não é a primeira vez que Josyara, nas suas palavras, "rueira e sempre aberta às novas experiências", viaja para a capital paulista e fica por lá. "Fui pela primeira vez em 2014. Iria passar uma semana, fiquei um mês. Acabei morando dois anos. Mas sempre passava um tempo em Salvador. Vivo muito o momento, gosto de estar com os amigos, ir para lugares novos, shows", fala.

Em 2016, organizou com amigos – um artista visual, um produtor, outra musicista – a Turnê Perambulante. Rodou cerca de dez cidades, entre elas Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, com o seu show. Tudo isso de carro. O dinheiro foi arrecadado por crowdfunding. "Uma loucura muito bonita. Tudo começou por causa de um amor, uma amiga se apaixonou por uma pessoa em São Paulo. A gente fez o roteiro, contatou músicos locais", diz.

De volta a Salvador, com nova safra de composições, Josyara assumiu, de uma vez por todas, o violão como seu instrumento. "De lá para cá está mais presente. Fiz a primeira apresentação tocando e cantando em 2015. Queria afirmar isso. Tenho trabalhado o ritmo, o samba-chula, samba de roda, a escola Roberto Mendes".

Josyara conta que tem uma admiração profunda por Gal Costa, pela "espontaneidade, presença de palco e voz", Cátia de França "e o seu rock sertão 70, rasgado", Caetano Veloso, do "quarteto incrível", e Belchior, "pela forma solta de escrever e a poesia inspiradora". Este foi homenageado por ela no espetáculo visceral Coração Selvagem, com Giovani Cidreira, que esteve em cartaz há duas semanas no Teatro Gamboa Nova.

Nos últimos anos, a cantora também ficou muito atenta aos sons recentes produzidos no Brasil. Escuta Céu, Ava Rocha, Karina Buhr, Metá Metá e mais.

Compreende que o contexto musical de Salvador é muito positivo. "Os artistas estão mais juntos, trocando. Existe uma união. Todo muito tem se interessado pelo trabalho do outro", opina. Segundo a cantora, que caminha ouvindo BaianaSystem, o pagode é o som que tem a cara do atual momento da cidade. "Tem algo no corpo, até muito sutil. Falo por mim. Quando estou compondo, vem uma levada do pagode", revela.

As canções de Josyara abordam o seu cotidiano, os lugares, as vivências, os encontros e os amores. Algumas seguem a trilha do baião, outras do samba-reggae. Também faz maracatu e samba de roda. "As coisas saem do jeito que me tocam. Não canto o que não me emociona. Vou fazendo, sentindo e vai aparecendo", afirma.

Ela pretende lançar álbum novo em 2017. O movimento em direção a São Paulo, inclusive, relaciona-se com esse desejo. "Na temporada lá vou sair na rua, conhecer gente, fazer contatos. Tem umas cinco canções novas na internet, em vídeos voz e violão". As ideias estão frescas: "Quero trabalhar o acústico, o meu violão e a percussão, e incluir pinceladas do pop atual, dessa música digital. Quero juntar tudo isso", completa Josyara.

Daniel Oliveira O momento de Josyara

