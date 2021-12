`O Homem da Tarja Preta´ volta com apresentações

Confira outros espetáculos em cartaz



O espetáculo 'O Homem da Traja Preta' volta a se apresentar em salvador. A montagem será encenada a partir do dia 4 de março e fica em cartaz por tempo indeterminado durante todas as quintas-feiras, às 21h, no Teatro SESC Casa do Comércio.



A peça, protagonizada pelo ator baiano Ricardo Bittencourt e escrita pelo psicanalista Contardo Calligaris, discute “o que é homem” e "o que é ser homem".



