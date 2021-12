'O Fabuloso Destino de Amélie Poulain' ganha musical na Broadway

Uma adaptação do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain estreará na Broadway em abril de 2017. Segundo o site da revista Variety, a estreia acontecerá em 3 de abril de 2017 no teatro Walter Kerr. A atriz Phillipa Soo - que atuou anteriormente no premiado Hamilton - viverá Amélie Poulain nos palcos. A pré-estreia da adaptação acontecerá no dia 4 de dezembro, no Ahmanson Theater, em Los Angeles. Já as prévias na Broadway terão início em 9 de março de 2017.

Dirigido por Jean-Pierre Jeunet e estrelado por Audrey Tautou, o longa francês foi lançado em 2001. O longa conta a história de uma garçonete parisiense que decide fazer o bem às pessoas. O longa foi indicado a cinco prêmios Oscar, incluindo Melhor Filme de Língua Estrangeira, Melhor Roteiro Original e Melhor Fotografia. Na França, o filme venceu quatro prêmios César.

adblock ativo