"O espetáculo vem falar de coisas importantes", diz Lázaro Ramos

“Em momento de polarização de ideias e de brutalidade crescente, este espetáculo, que toca em temas dolorosos como o racismo, usando até do humor, vem falar de coisas importantes como respeito ao próximo, coragem e afeto”.

A afirmação é do ator baiano Lázaro Ramos em relação ao espetáculo "O Topo da Montanha", que chega a Salvador cercado de boas críticas. Em cena, Lázaro, que acumula ainda a direção e a produção, contracena com a carioca Taís Araújo, que também participa da produção. Pela montagem, a intérprete foi indicado ao Prêmio Shell na categoria atriz.

O espetáculo, uma ficção que remete aos últimos momentos de vida do reverendo Martin Luther King (1929-1968), ativista político que se tornou ícone pelo repúdio à segregação racial norte-americana – com campanha de não violência e de amor ao próximo - será apresentado sábado e domingo, no Teatro Castro Alves.

Sessão especial

Sábado, as sessões acontecem às 17 e 21 horas. A primeira é uma sessão especial somente para o público de jovens atendidos pelas bases comunitárias de segurança, alunos da rede estadual de ensino e movimentos sociais apoiados pelas secretarias estaduais de Promoção da Igualdade e Políticas para as Mulheres. No domingo, as sessões acontecem às 17 e 20 horas (sessão extra).

A trama, texto da americana Katori Hall, se passa um dia antes do assassinato de Luther King, cometido na sacada do Hotel Lorraine, do quarto 306. Martin acaba de proferir um discurso em Memphis e, ao chegar ao hotel, desejoso por café e cigarro, conhece a camareira Camae (papel de Taís).

A partir daí, os dois estabelecem uma conversa, com encontros e desencontros sobre determinados pontos de vista (ele mais pacifista e ela mais combativa), provocando reflexões no reverendo (e no público).

Realidade brasileira

“O que me preocupa não é o grito dos desonestos e dos sem caráter. O que me preocupa é o silêncio dos bons”. A frase da peça é citada por Lázaro, ao afirmar que o espetáculo dialoga com a realidade brasileira. O ator, por telefone, fala da sua satisfação em apresentar a peça na sua terra.

“Desde o início, ainda sem patrocínio, quis trazer o espetáculo para Salvador. E veja, o público abraçou o espetáculo e comprou ingressos na primeira semana”, diz. O intérprete afirma que depois desta peça realmente assumiu que é ator, diretor e escritor. Ele conta que, quando saiu da Bahia, deixando a convivência do Bando de Teatro Olodum, se sentiu muito solitário em relação a uma arte mais engajada.

“Agora com Taís não me sinto mais só, pois ela compartilha das minhas ideias. Temos paixão pelo que fazemos”, diz, lembrando que O Topo da Montanha tem codireção de Fernando Philbert.

Primeira mão

Em primeira mão, o ator anuncia que vai dirigir com o baiano Thiago Gomes um documentário sobre o Bando de Teatro Olodum, com estreia prevista para novembro, Mês da Consciência Negra. Também em novembro o público verá um filme produzido por Lázaro: A Luta do Século, que mostra um duelo entre os boxeadores Luciano Todo Duro e Reginaldo Holyfield, que tem direção de Sérgio Machado. Os longas integram projeto do ator de investir na recepção filmográfica da cena local.

O ator, que disse que o programa Espelho será reformulado, não deixou de criticar a PEC 241. “Não dá para não priorizar a saúde e educação. Alguns setores podem até ter cortes, mas não estes”, enfatiza.

Qualidade

Já a atriz Taís Araújo afirma que “esta é uma peça que chega muito ao coração das pessoas. É uma peça que comunica com muita qualidade artística”. Segundo ela, sua personagem, que tem um discurso mais agressivo, faz com que Luther King , “que tem o discurso do amor repense as escolhas dele”.

Foi Taís que incentivou Lázaro a dirigir o espetáculo. “Eu não via outra pessoa. Não só por toda a trajetória dele, conhecimento de causa, mas também porque ele já tinha a concepção do espetáculo”, afirma.

Mister Brau

A atriz, que está gravando Mister Brau, afirma que a série volta em abril. Em 2017, Taís quer continuar com a peça e ter mais tempo para ficar mais com os filhos, João Vicente e Maria Antonia.

adblock ativo