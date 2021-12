"O escritor é feito do vazio que carrega de si"

Em maio, Marcelo Mirisola chega aos 50. Trata-se de um dos melhores e mais autênticos autores do país. Mas propalar ser entusiasta de sua obra, como assinala Reinaldo Moraes, tornou-se um perigo. Ciente dos riscos, conversamos com "o mais literalmente mal­dito escritor brasileiro em circulação", que deve lançar novo romance, A Vida Não Tem Cura, Ainda Nesse Semestre.

O Brasil é um País sem reboco porque vivemos de puxadinhos ou porque o pedreiro atrasa a obra?

A Muralha da China demorou mil anos para ser construída. Antes, durante e depois da execução sempre foi a Muralha da China. Não é só questão de prazo, mas de projeto. Portanto, ficarei com a primeira alternativa. Não só vivemos de puxadinhos, a falta de planejamento, a ajambração, o improviso e o superfaturamento fazem parte da nossa "identidade". Ia escrever alma no lugar de identidade, depois fiquei entre caráter e personalidade, aí pensei em miséria, quase escrevo mitologia, e, por fim, optei por identidade. Amo o Brasil, sabia?

Amar implica em dar uns bons puxões de orellhas. É isso que você faz em Paisagem Sem Reboco?

Amar às vezes é brochar junto. Não que o livro seja uma brochada, longe disso! Brochante é o Brasil. Nesse sentido, Paisagem é um aditivo a esse amor, um viagra, mais uma dose gigantesca de paciência, dedicação e fé, muita fé no Brasil.

O escritor Reinaldo Moraes diz que é perigoso propalar que é entusiasta de sua obra. Como você se tornou "o mais literalmente mal­dito escritor brasileiro em circulação"?

Escrevendo acima da média. Bem acima. Os caipora pira.

Fala-se muito no combate à mercantilização da literatura. Como promover alguma mudança?

Não dá pra concorrer com Ivetão e seus subprodutos. Infelizmente a literatura se transformou numa atividade de excêntricos, fetichistas e deslumbrados. Foi se o tempo que Jorge Amado era um oráculo - para o bem e para o mal. Não faço a mínima ideia de como é que o mercado vai fazer pra convencer os fãs de Wesley Safadão a consumir Saramago. Eu mesmo prefiro Safadão. Aliás, acho que incensamos além da conta esses escritores portugueses, cambada de xaropes.

Não se espera fórmulas mágicas, mas vê algum caminho possível?

Não sobra nada diferente de enfiar o rabinho entre as pernas, e encerrar-se em si mesma, pobre literatura.

A premiação das editoras independentes não seria uma mudança?

Não posso sequer especular sobre isso. Como poderia acreditar neste sistema de concursos, medalhas e condecorações se nunca fui premiado? Alguma coisa está muito podre, não acha?

É melhor ser jurado de concurso de literatura a ser jurado de morte?

Problema é que neguinho aceita ser jurado por conta do cachê e acaba afiançando um sistema de escolhas duvidoso. Meu candidato não ganhou nem um abacaxi de consolação. Para piorar e confirmar a desimportância da literatura, nem a jura de morte, no meu caso, se comprovou.

Você esteve recentemente na Bahia. Diógenes Rebouças disse, certa vez, que somos uma terra devastada pela alegria. Como vê a Bahia, sobretudo, a literatura?

Foi muito rápida minha passagem, não posso fazer qualquer avaliação. Estaria mentindo se concordasse com o autor citado, embora a tirada dele seja interessante. Estaria mentindo, em primeiro lugar, porque não o conheço, depois porque mal e porcamente conheço a Bahia, e depois, como turistão gringo a deriva, a última coisa que procuraria in loco (por isso que existem os livros: pra mantermos distância dos escritores) seria o diagnóstico dos autores locais, Deus me livre!, de chato basta yo!

Você está escrevendo um novo livro, o A Vida Não Tem Cura. Muitos autores reclamam de ter pouco tempo para escrever. Como é no seu caso?

O livro está pronto! Falta de tempo é desculpa esfarrapada. Meu processo é igual ao processo do motorista de ônibus: chegar ao ponto final, e é só. Mania alguma.

Adianta aí algo do novo livro.

Fui para um lugar em que a internet não funcionava, me livrei das colunas do Yahoo e da revista Vip, e sobretudo me livrei de um casamento louco, quase trágico (e divertido, não posso negar)... e aí, voilà! voltei a ser escritor. Livre, leve e solto, escrevi o romance em vinte e poucos dias. É a história de um "professor de matemática-delivery" que acaba virando mendigo. Um belo dia conhece Baronesa, a travesti cafetina que vai tirá-lo das ruas. A partir daí, trava contatos com o apóstolo chapeludo da Igreja Country da Graça de Deus (não posso contar muito mais...). Adianto que, nesse meio, tempo ele perde a mãe, uma perna, a personalidade, uma filha e Natascha, o amor de sua vida: Natascha encarna todas as taras de Leopold Ritter von Sacher-Masoch. Deve ser publicado pela editora 34 ainda no primeiro semestre desse ano.

Amor e ódio, vingança ou paixão, o que afinal move a sua escrita?

Falta absoluta de vocação pra fazer qualquer coisa diferente de escrever, inclusive falta de vocação para amar, odiar, vingar-se e/ou apaixonar-se. O escritor é feito do vazio que carrega de si e do mundo ao seu redor.

