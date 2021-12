'O encontro': Divulgada data para turnê em conjunto de Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé

Foi divulgado nesta quinta-feira, 31, a data de estreia da tão esperada turnê 'O encontro', apresentado pelo cantor Léo Santana e pelas bandas Harmonia do Samba e Parangolé.

O show acontece no dia 1 de maio na Arena Fonte Nova, com abertura dos portões a partir das 16h e os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 4 de fevereiro.

Em sua rede social, o cantor Xanddy comemorou a estreia da turnê em conjunto. "Um palco gigante, três artistas, um grande ENCONTRO! Assim vai ser o projeto que reúne Harmonia do Samba, Parangolé e Léo Santana e tem estreia no dia 1º de maio, na Arena Fonte Nova, em Salvador! Três potencias do pagode baiano mostrando sua força em um super show que promete rodar o Brasil! Vendas a partir de 4 de fevereiro".

