O Dia do Quadrinho Nacional será comemorado na Ufba

Pouca gente lembra, mas nesta quarta-feira, 30, é comemorado o Dia do Quadrinho Nacional. A data foi instituída em 1984 pela Associação dos Quadrinhistas e Caricaturistas de São Paulo em homenagem à publicação, em 30 de janeiro de 1869, daquela que é considerada a primeira narrativa gráfica em sequência e com um personagem fixo: As Aventuras de Nhô Quim, do italiano Angelo Agostini.

O jornalista baiano de origem sérvia Marko Ajdaric é um dos que lembram e, para que mais pessoas também lembrem (ou passem a saber), organizou para hoje, na Biblioteca Central da Universidade Federal da Bahia, um evento recheado de atividades, como exposições de materiais raros, painéis, exibições de vídeos, bate-papo, sorteios e um show musical.

O fundador do jornal A TARDE, Ernesto Simões Filho (1886 - 1957), é um dos homenageados, por meio de uma exposição de reproduções em formato A3 do periódico satírico O Papão, criado por ele em 1904, antes d'A TARDE (1912). "Confesso que sou fã do Simões Filho. Ele ia de porta em porta com o jornalzinho debaixo do braço, vendendo exemplares. Foi o maior fanzineiro da Bahia", conta Marko.

Outro baiano ilustre homenageado é o empresário Joaci Góes, ex-diretor do jornal Tribuna da Bahia. "Foi na gestão dele que a Tribuna publicou A Coisa (1975), um suplemento dedicado a HQs baianas. Antonio Cedraz se consolidou lá, e Nildão e Laje se catapultaram a partir dela", revela Marko.

Atividades - Mas nem só de homenagens será feita esta noite dos quadrinhos. Profissionais contemporâneos como Beto Potyguara (RN), Tako X (SP) e Valtério (baiano de Mundo Novo) também estarão presentes. O primeiro vem de Natal para bater papo e expor seu trabalho.

Tako X, capista regular da revista Mad brasileira, vai desenhar na hora a caricatura de um feliz sorteado. E Valtério, escultor considerado por Marko como "o maior cartunista 3D em argila do mundo", também vem a Salvador expor suas obras.

Para encerrar, a banda Bye Anos. "Eles vão tocar canções de Gilberto Gil, Carlos Capinam e Caetano Veloso relacionadas aos quadrinhos. Quem for vai descobrir quais são", convida.

