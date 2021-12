"O cara do rock sou eu mesmo", dispara Marcelo Nova

Foi uma longa caminhada, mas ele finalmente conseguiu: o maior iconoclasta do rock brasileiro é hoje uma unanimidade crítica: Dançando na Lua, primeiro álbum de inéditas do Camisa de Vênus em 20 anos, tem angariado resenhas favoráveis dos críticos de norte a sul do país.

"Achei bem curiosa essa unanimidade (da crítica)", admira-se Marcelo Nova. "Até falei com Drake (Nova, filho e guitarrista): 'Velho, será que fiz alguma coisa errada?'", ri.

Como se vê, o tempo passou, mas Marcelo e o Camisa seguem numa boa. Em plena turnê de lançamento, a banda nascida na Bahia há 36 anos - radicada em São Paulo há 31 - se apresenta na cidade com a contemporânea Ira! na Concha Acústica do TCA no dia 18, prometendo, como sempre, botar pra você sabe o quê.

"Os discos do Camisa, todos, sem exceção, sempre foram controversos, mas as críticas eram dirigidas a mim. Ninguém falava do disco. Era sempre 'Marcelo Nova, o arrogante'. E como eu ironizava os críticos, criei algumas inimizades. Mas eu não fazia disso um problema. Eu dizia que crítico é como a torre Eiffel: são muito bonitinhos, mas não servem pra nada", dispara.

Em todo caso, a rendição da crítica também mostrou a Marcelo que o tempo se encarregou de botar os pingos nos is. "Aconteceu que aquele menino chato e sarcástico tornou-se um senhor de 65 anos. O tempo passou e ninguém conseguiu me calar", afirma.

"O que eu ouvia dos produtores em Salvador e de empresários paulistanos foi que eu fechava muitas portas com minha postura. Só que, na medida em que fechei vinte portas, abri outras 30. A verdade é inegável: o cara do rock (no Brasil) sou eu mesmo", diz.

E assim, o inevitável aconteceu: veio o reconhecimento. "A essa altura, eles (críticos) tiveram que tirar o chapéu e dizer: 'o cara sabe o que faz'. O reconhecimento por um lado é bom. O Camisa finalmente é apreciado pela sua música, e não pelos óculos escuros ou o topete de Marcelo Nova. Por outro lado, fico pensando, 'porra, não tô me divertindo tanto' (gargalhadas). 36 anos fazendo o que eu faço, tem que tirar o chapéu e bater palma mesmo, entendeu?", afirma.



Motivação artística

De fato, em um cenário onde o rock nacional foi varrido do mainstream pelo sertanejo e pelos melosos herdeiros dos Los Hermanos, Dançando na Lua é notícia alvissareira.

Disco de rock ortodoxo, o novo do Camisa é tradicional até no número de canções: dez cravadas, como nos antigos LPS com lado a e lado b. Nenhuma delas longa demais, e todas são baseadas em riffs matadores da dupla de guitarristas formada por Drake Nova e Leandro Dalle.

O baixista fundador Robério Santana e o baterista veterano Celio Glouster erguem aquela base firme sobre a qual Marcelo se eleva para disparar suas letras, que não são mais impropérios espirituosos, povoados por personagens pitorescos como Silvia ou Primo Zé.

Em outra fase desde O Galope do Tempo (2005), álbum que é um marco em sua carreira, as letras de Marcelo são hoje reflexões ora malcriadas (Raça Mansa, desde já um clássico), ora irônicas (Chamada a Cobrar), ora enigmáticas (O Estrondo do Silêncio).

Não deixa de ser um grande feito para Marcelo & Cia, que poderiam muito bem viver da nostalgia dos fãs, fazendo shows de hits por tempo indefinido. "No fim da turnê de 2015, as possibilidades eram duas: prosseguir e fazer mais um ano de shows ou gravar um novo álbum", conta Marcelo.

"Eu poderia ficar tranquila e serenamente deitado sobre os louros de minhas conquistas, tocando uma lista sem fim de hits. Sorte minha, que construí esse corpo de trabalho que me permite ter canções conhecidas por todos em todas as faixas etárias", afirma.

"Mas isso não é suficiente para um cara como eu, aos 65 anos. Artisticamente, eu tenho que estar motivado. Quando começa a ser um exercício de repetição, vou perdendo o interesse", conta.

Sobre o show do Camisa na Concha, Marcelo adianta que os fãs poderão ouvir músicas de todas as fases da banda. "Uma preocupação que eu e Robério tivemos ao escolher o repertório (da turnê) foi contemplar canções de todos os álbuns, sem exceção: os de estúdio e os ao vivo", conta.

"Mas também vamos tocar várias desse novo, até por ser o primeiro em 20 anos. E ele está bom mesmo, por que vou esconder? De jeito nenhum. O disco tem sido muito bem recebido pelos fãs", conclui.

adblock ativo