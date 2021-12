"O brasileiro é um povo muito afetuoso", diz Fábio Porchat

Carioca de 30 anos, Fábio Porchat apareceu na televisão pela primeira vez em 2001, ao enviar um bilhete para Jô Soares, durante a gravação do programa do apresentador, e ser convidado por ele a mostrar uma esquete. Passados 12 anos, ele se formou em Teatro e foi roteirista do Zorra Total, Junto e Misturado, Cilada e tantos outros programas humorísticos, até virar figura carimbada na televisão - onde interpreta o personagem gay Everaldo Pontes Júnior no programa A Grande Família -, no cinema - só esse ano protagonizou Totalmente Inocentes, Vai que Dá Certo e O Concurso - e, principalmente, na internet. Na web, os vídeos do canal Porta dos Fundos, criado por ele, Antonio Pedro Tabet, Ian SBF, Gregório Duvivier e João Vicente de Castro, já tiveram mais de 400 milhões de visualizações - números que mostram o tamanho do sucesso do grupo. Fábio, que fala e gesticula bastante - é capaz de levantar as duas mãos até mesmo quando sorri -, esteve em Salvador para promover o filme O Concurso e conversou com o jornal A TARDE.

Como você está vivendo esta fase de sucesso?

É algo muito doido. As coisas aconteceram muito rápido na minha vida. Apesar de já trabalhar em teatro há uns sete anos, de repente vem o Porta dos Fundos e escancara a porta da frente da minha carreira, mas estou achando tudo muito legal, porque o carinho das pessoas é muito grande. O brasileiro é um povo muito afetuoso e gosta de rir. As pessoas vêm rindo, querem um abraço, tirar foto. Mas é meio assustador a perda da liberdade, essa coisa de não poder ir de sunga a uma banca de jornal e voltar sem ninguém falar nada. Mas é isso, são os ônus e os bônus da profissão. Então, por enquanto, tenho lidado bem com isso.

E por você ser comediante, as pessoas já devem chegar querendo ouvir uma piada...

Mais do que isso, elas me contam piadas e histórias e dizem: "Coloca no seu show que o pessoal vai gostar". Elas também falam que quando me olham, sentem vontade de dar risada. Eu respondo: 'melhor do que chorar, né?'.

A que você atribui o sucesso do Porta dos Fundos?

É uma reunião de mentes pensantes muito boa. São redatores e atores excelentes, um excelente diretor e uma produção de primeira linha com liberdade total.

Há muitas discussões entre vocês?

Bastante. Temos reuniões de textos toda semana. Na última, lemos 12 roteiros e jogamos no lixo 11 que não tinham graça. Aproveitamos apenas um.

E como é a rotina?

A gente tem, pelo menos, uma reunião por semana para ler e aprovar os roteiros. Vemos os vídeos publicados, discutimos a edição e planejamos produtos como o livro, o DVD, o filme e as camisetas do Porta dos Fundos.

O filme é um dos projetos mais importantes?

Por enquanto é o DVD, pois vai popularizar ainda mais o Porta dos Fundos. Nem todo mundo tem internet ainda, mas é muito maior o número de pessoas com DVD player.

Será com esquetes inéditas?

Não, com as que já fizemos. Já temos 120 vídeos e queremos lançar uns três DVDs, cada um com umas 50 esquetes.

E o filme está em que fase?

O roteiro já está pronto, mas ainda vamos mexer. Será uma história sobre a vida de amigos. São vários amigos que sempre se encontram em uma reunião e a gente vê tudo o que aconteceu antes e depois.

Aonde vocês querem chegar com o Porta dos Fundos?

Sei lá (risos). Quero continuar podendo fazer a comédia que gostaria de ver. Gostaria de, um dia, ligar a televisão e assistir ao Porta dos Fundos do Bruno Mazzeo, do Lúcio Mauro Filho, do Leandro Hassum e dar risada. Poder ver este tipo de humor na televisão. O Porta veio para redimensionar a internet. Muita gente chega para mim e pergunta: "Quando vocês vão para a tevê?". Eu digo: "Quando for, vocês vão me assistir?". "Não". "Então porque você quer que eu vá para a tevê?". É tão orgânico pensarem que as pessoas quando fazem sucesso vão para a tevê, que esquecem que a gente faz sucesso na internet e pode continuar lá, nos dando ao luxo de fazer do nosso jeito.

Vocês são os próprios chefes...

Exatamente. A gente faz o que quer. A internet também dá uma liberdade total e nossos vídeos ficam lá para sempre, com todo mundo podendo ver de graça.

Alguma emissora já fez uma proposta concreta?

Não. Todas já nos sondaram para levar as esquetes para a tevê ou chegam e dizem: "vamos fazer alguma coisa na tevê?". Mas nunca passamos para o segundo passo, que é escolher o que fazer.

Já sofreram algum tipo de censura?

Não tem censura, mas o Youtube não deixa ter mulher pelada, é uma regra.

E já tiveram algum problema com os vídeos que postaram?

Nunca. Já falamos sobre pedofilia, racismo, igrejas evangélicas e católicas e nunca tivemos problema. Mas tem pessoas que não gostam de alguns vídeos nossos...

E fazem comentários carregados de preconceitos, como no vídeo em que você e Gregório Duvivier se beijam no final...

Eu quero que essa gente se dane. Elas têm que ver esse beijo gay. O que me impressionou foi o preconceito das pessoas jovens. Se fosse uma pessoa mais velha, o pensamento não está certo, mas você entende, já que é de outra geração. Mas essa galera jovem, de 15 anos, que posta que não vai mais ver o Porta dos Fundos porque é coisa de viado, é triste. Nem eu quero que ele nos veja mais. Não quero esse público. A cura gay tem que ser para esse pessoal.

Vocês se preocupam com as críticas?

É sempre importante ver o que todo mundo está achando. A gente não lê comentário de Youtube, que é feito, na maioria das vezes, pela molecada de 10 a 13 anos. Ouço muito o que me falam na rua. Uns comentam que o de hoje tava engraçado, que o da semana passada não estava bom...

Qual é o vídeo que você mais gosta?

São muitos... como o do Brainstorm [no qual um homem analisa a Bíblia]. Também me orgulho bastante do Horário Eleitoral Gratuito porque é muito simples. Tem apenas uma frase e um político rindo da nossa cara, que é a sensação que o Brasil tem o tempo todo. Achei muito certeiro. O Reunião de Emergência [em que uma presidente sugere que os políticos roubem menos] também me orgulha porque foi feito em um momento no qual o País está tomando um corpo e crescendo. O gigante acordou. Eu achava que o Porta dos Fundos tinha que se posicionar também e a gente foi lá e demos uma porrada na cara dos políticos.

Você faz cinema, vídeos na internet, programas na televisão... Não tem mais vida social?

Isso é uma das coisas que está me afetando por trabalhar muito. Sou muito família, adoro almoçar com minha mãe, meu pai, ligo para eles sempre, mas não estou tendo mais tempo para ninguém. Isso é muito ruim. Mas todo mundo entende. Nessa profissão, quando passa esse bonde, tenho que pegar, pois talvez ele não passe mais. Quero ficar lá na meiuca, abraçado com o cobrador.

Sua esposa ainda o reconhece?

Não, mas já contratei um cara para ficar lá em casa... (risos).

O que falta você fazer que ainda não teve oportunidade?

Rádio. Nunca fiz e quero fazer. Já tive várias propostas e tenho alguns projetos engatilhados, mas não tenho tempo. Estou tentando deixá-los para o fim do ano.

