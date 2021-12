"O Brasil é um país com imenso analfabetismo e pariu cabeças impressionantes", diz Fernanda Torres

Com o tempo, Fernanda Torres vai agregando novos interesses à sua trajetória profissional. Atriz consagrada, entrou no universo da literatura em 2013, com a publicação de Fim, um dos livros mais aclamados pela crítica naquele ano. Agora, faz incursão no mundo das entrevistas em Minha Estupidez, com direção de Mini Kerti e participações de Evandro Mesquita, Dado Villa-Lobos e Daniel Boaventura, que estreia amanhã, às 22h, no canal GNT.

Mas não nos moldes tradicionais. Em cinco episódios, ela mistura esquetes de ficção e conversas com o escritor João Ubaldo Ribeiro, que morreu em 2014, a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, o cantor e compositor Caetano Veloso, a presidente do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia e o ambientalista Antônio Nobre. Discute temas profundos, a partir de obras acadêmicas e literárias. A atriz, escritora e apresentadora fala do projeto na TV, da importância de assumir a própria ignorância, do Brasil e dos próximos trabalhos.

Como surgiu a ideia do programa com o mote da estupidez?

Antes da gravação com Ubaldo, comecei a pensar na ignorância. O Brasil é um país com um problema imenso de analfabetismo e, por outro lado, pariu cabeças impressionantes, como as pessoas que procurei entrevistar. Tive vontade de perguntar como elas tinham se formado. Eu nunca fiz faculdade, a minha família toda é de autodidata. Cada um no Brasil vai arrumando uma maneira de se formar. E, a partir disso, quis misturar ficção e entrevista.

O primeiro episódio, com João Ubaldo, foi filmado em 2008 e será exibido oito anos depois. Por que tanto tempo?

Era hermético demais para a TV aberta, que tem uma grade mais conservadora, e caro para a TV fechada. Não havia ainda o aporte de dinheiro para as TV’s fechadas.

A leitura é um tema presente no programa. Uma pesquisa recente do Instituto Pró-Livro mostrou que, mesmo pouco, tem crescido o número de leitores no Brasil. Como você percebe essa mudança?

Quando comecei a escrever em jornal fiquei surpresa com um público ávido de literatura e conhecimento. Na época que escrevi Fim, isso também existia para as editoras, o que no teatro e no cinema estava diminuindo. Encontrei um público que antes encontrava no teatro e no cinema. O cinema americano hoje é de super-heróis. Os experimentos estão sendo feitos atualmente nas séries.

E também nas TV’s fechadas...

Há 20, 30 anos a TV aberta era mais experimental, podia se dar esse luxo. O Walter Lima Jr. dirigiu o Globo Repórter e fez um programa totalmente experimental sobre a loucura das pessoas abduzidas por disco voador. Na época não havia essa fragmentação de internet, TV a cabo e uma emissora como a Globo tinha 100% de audiência. Surgiram novelas como O Grito, Casarão, O Rebu. Era mais experimental.

Em sua última coluna na Veja, você citou o sentido positivo da ignorância, ligado ao “só sei que nada sei”. Isso tem a ver com as escolhas dos temas de Minha Estupidez?

Exatamente. Se você não é Leandro Karnal ou Umberto Eco, quanto mais você lê mais percebe que não leu nada. É um pouco desesperador. Ao mesmo tempo, um tijolo como Viva o Povo Brasileiro, que ficou anos na minha estante, parece sagrado. Mas um dia você descobre o Caboco Capiroba e receitas de carne humana. É maravilhoso. Queria mostrar para o público como aquilo é acessível e perto. Mostrar que o mundo da literatura é maravilhoso.

Você destacaria algum momento da gravação com Caetano?

Eu adorei ler com ele o trecho que Lévi-Strauss fala dos estudantes brasileiros que ele veio educar. É um retrato tão grande de nós todos. Como não iria dar para encenar, pedi para Caetano ler. Ele vai lendo, vai rindo e vai dizendo o que é o Brasil.

Quais foram os critérios de escolha do entrevistado em cada um dos temas?

Alguns pela ficção. Por exemplo, a gente achava que Um Inimigo do Povo (livro de Henrik Ibsen) dava uma adaptação boa na praia do Rio. Trata da questão ambiental, por isso pensamos em Antônio Nobre, que é ambientalista. Estava lendo muito Viveiros de Castro (antropólogo) e fui me interessando pelo perspectivismo ameríndio (conceito do autor). E li Tristes Trópicos, fiquei alucinada. Assim, escolhemos Manuela Carneiro da Cunha. Cármen Lúcia tem a ver com o desejo de fazer O Mercador de Veneza e falar de justiça. E Caetano foi por ele. Queria fazer algo com o Panamérica, do Agripino (de Paula). Faltando alguém da música.

Pensa em desdobramentos do programa para chegar ao grande público?

Não tenho essa pretensão. Fiz um programa com assuntos que me tocam. E quando você faz isso, acaba chegando aos outros. Mas é um programa interessante para as escolas, para o ensino médio. Pode despertar a curiosidade das pessoas para alguns livros.

Você não tem tabu para opinar sobre assuntos diversos. Já teve algo que você falou e depois se sentiu ignorante?

Muitas vezes. Aquela história do blog feminista, por exemplo, aprendi muito. Era totalmente ignorante. Primeiro sobre com quem estava falando, os movimentos feministas organizados depois da mudança do feminismo da minha época. E falei de um ponto de vista de exceção, do que eu vivo. Tenho uma mãe que sempre trabalhou e isso nunca foi uma questão em minha casa.

Você e Chico Buarque são autores de livros ligados antes ao cinema e à música. Essa permeabilidade entre áreas é comum no Brasil. De que forma enxerga isso no seu trabalho?

Você falar você e Chico Buarque já é um negócio (risos). Não consigo nem me ver dessa maneira. Ele é um poeta desde que nasceu. No meu caso, não separo muito a literatura do trabalho de atriz, é como se uma coisa viesse da outra. Passei anos me acostumando a estar intérprete, no personagem. Você aprende a fazer isso do texto, o que ele raciocina entre as falas. E a literatura é quase o que o cara raciocina entre uma fala e outra. É meio que a mesma coisa.

Alguma experiência fez você perceber isso?

Ter feito A Casa dos Budas Ditosos, o processo todo de adaptar e encarnar o livro de Ubaldo, me ensinou muito a escrever. A importância do ritmo, da pausa, da vírgula, o momento de cortar para o parágrafo. Tudo isso é dramaturgia.

Antes de Minha Estupidez, você já tinha feito algum trabalho com esse formato?

Não. Nunca tinha feito entrevista, é uma responsabilidade imensa. Passei a ter muito respeito pela sua profissão. Até para falar da ignorância e fazer uma pergunta minimamente interessante é necessário estudar muito. E era amiga do Ubaldo, ele sabia por onde eu queria ir. Mas nunca tinha visto a Manuela, nunca tinha encontrado Antônio Nobre, a Cármen Lúcia. Caetano conheço, mas não tenho a intimidade que tinha com Ubaldo.

Como foi pensada a interação entre ficção, entrevista e comédia no programa?

A gente tinha pensado antes a entrevista entrando com a ficção. E no episódio da Manuela, já na ilha de edição, percebemos que não dava. Foi a primeira vez que quebramos o formato. Os de Antônio Nobre e João Ubaldo são bem fiéis ao roteiro. Hoje acho que a gente fez uma ficção mais cômica do que deveria. No de Manuela a gente colocou a ficção toda no final. E tiramos tudo de comédia. Ficou um drama sombrio. O da Cármen Lúcia a gente tinha filmado toda a cena de O Mercador de Veneza, mas na edição ficou infantil e usamos somente uma parte.

Você está escrevendo o seu novo livro e agora estreia o programa. Tem outros projetos?

Estou escrevendo, mas ainda tem muita coisa atravessada. Passei uma certa rebordosa do sucesso que fez Fim e demorei para conseguir entrar na história e na rotina de escrever. A dificuldade de começar veio daí. O primeiro é sempre mais fácil. E estou me acostumando com uma rotina mais flexível. Fiz o Minha Estupidez e estou adorando fazer Os Filhos da Pátria (série de humor da Globo, escrita por Bruno Mazzeo, com estreia prevista para 2017).

