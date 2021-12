'O baiano é receptivo a nossa música', diz Bruno Cardoso, cantor do Sorriso Maroto

Mais uma vez em Salvador, a banda Sorriso Maroto se apresentou no Arquipélago Summer Club. O vocalista, que em março de 2018 foi diagnosticado com uma miocardite (inflamação na camada muscular do coração) acabou se afastando dos palcos. Agora, depois de cuidar da saúde, Bruno retomou as rotinas dos shows, e Salvador não ficou fora da lista. Este ano, o grupo se apresentou na Melhor Segunda Feira do Mundo, e neste domingo, 13, foi a vez da edição Summer Paradise recebe-los, evento que contou com a participação do É o tchan e Jonas Esticado. Em entrevista, o artista conta como é bem recebido pelo público soteropolitano. Além disso, o cantor apresentou uma música onde retrata a volta dele para o Sorriso Maroto.

"Minha volta só demonstra o quanto o baiano é receptivo a nossa música, toda galera de salvador tem um carinho especial. Fazer show aqui é sempre um momento único, só mostra o quanto esse ano promete. Sorriso Maroto está cada vez mais em Salvador, levando nossa mensagem e deixando as pessoas sempre felizes" disse.

E, como forma de agradecer aos fãs, o grupo lançou o novo single “O Impossível”. "Essa música selou o meu retorno aos vocais do Sorriso. Ela foi composta nesse período, tendo para gente um motivo especial, uma música que não representa só 'a música da banda' mas uma canção que está unificando e trazendo uma sensação em cada um de nós".

O cantor garante que o público pode esperar novidades. "A gente já está preparando um ano cheio de coisa boa. Estamos com um álbum novo chegando", revelou.

Para esse novo lançamento, o carioca diz que vai reunir amigos que fizeram parte da turnê 'Todos cantam Sorriso' (momento quando o cantor Thiago Martins assumiu o lugar dele). "Esses convidados para esse novo projeto, nós consideramos da nossa família, a galera já nos conhece no dia a dia, já fizemos parceria em outros projetos, nada mais justo do que trazer para dentro do nosso trabalho", relatou.

Jonas Esticado fala sobre a vinda a Salvador

O cantor que tem ganhado cada vez mais o público

O cantor que tem ganhado cada vez mais o público conquistou os soteropolitanos com seu ritmo sertanejo universitário. "O público me recebe muito bem, toda as vezes que venho fazer show na Bahia é sempre uma alegria muito grande. Eu preparo um repertório, e quando chego aqui a galera já canta tudo, é impressionante como o pessoal se atualiza muito rápido" disse.

O artista que é de Juazeiro do Norte, Ceará, está com muitas novidades na sua carreira. " Eu acabei de lançar um CD promocional de verão, e lançamos um EP. Já tem muita música nova para fazer, a galera pode esperar muitas coisas boas. E para o futuro, vai vim DVD, vem mais clipe, mais EP, vem mais tudo".

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo